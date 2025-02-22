Тест: угадайте культовые советские фильмы по сцене на кухне

1. На общей кухне этот мужчина не мог даже правильно сварить яйцо всмятку, чем привел в бешенство свою бывшую жену. Она презрительно обозвала его кулинаром. Помните, как звали парочку?
А) Маргарита и Лев
Б) Надежда и Василий
В) Горпина и Нечипор
2. Что делали героини этого фильма, когда пришел муж одной из них?
А) Слушали радио
Б) Сплетничали
В) Медитировали
3. Кухня из этого фильма была в коммунальной квартире?
А) Да
Б) Нет
4. Из какого фильма этот кадр?
А) Операция "Ы"
Б) Любовь и голуби
В) Афоня
5. А этот кадр откуда?
А) Место встречи изменить нельзя
Б) Ликвидация
В) Девушка без адреса
Правильные ответы:
1. — В) Горпина и Нечипор
2. — В) Медитировали
3. — Б) Нет
4. — А) Операция "Ы"
5. — А) Место встречи изменить нельзя