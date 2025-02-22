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Суббота 22 февраля

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Тест: угадайте культовые советские фильмы по сцене на кухне

Тест: угадайте культовые советские фильмы по сцене на кухне
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Советская киноиндустрия подарила зрителям множество незабываемых фильмов, многие из которых стали настоящими шедеврами. Предлагаем вам вспомнить культовые советские фильмы, в которых кухня занимает важное место.

1. На общей кухне этот мужчина не мог даже правильно сварить яйцо всмятку, чем привел в бешенство свою бывшую жену. Она презрительно обозвала его кулинаром. Помните, как звали парочку?

А) Маргарита и Лев

Б) Надежда и Василий

В) Горпина и Нечипор

2. Что делали героини этого фильма, когда пришел муж одной из них?

А) Слушали радио

Б) Сплетничали

В) Медитировали

3. Кухня из этого фильма была в коммунальной квартире?

А) Да

Б) Нет

4. Из какого фильма этот кадр?

А) Операция "Ы"

Б) Любовь и голуби

В) Афоня

5. А этот кадр откуда?

А) Место встречи изменить нельзя

Б) Ликвидация

В) Девушка без адреса

Правильные ответы:

1. — В) Горпина и Нечипор

2. — В) Медитировали

3. — Б) Нет

4. — А) Операция "Ы"

5. — А) Место встречи изменить нельзя

Шоу-бизнес в Telegram

22 февраля 2025, 10:33
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