Тест: попробуйте отличить правду от мифов о любимых фильмах из СССР

Тест: угадайте героев култовых мультфилом СССР по одной фразе

Мы уверены, что вы не раз погружались в мир любимых советских мультфильмов. Эти яркие и запоминающиеся истории оставили неизгладимый след в нашем детстве. А сможете ли вы узнать героя, услышав лишь одну его фразу? Давайте вспомним те незабываемые моменты и диалоги, которые так прочно вошли в нашу жизнь.