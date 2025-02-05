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Тест: попробуйте отличить правду от мифов о любимых фильмах из СССР

Тест: попробуйте отличить правду от мифов о любимых фильмах из СССР
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Советские фильмы – не просто развлечение, а целая эпоха, полная глубоких смыслов.

Многие из нас выросли на этих картинах, которые отражают дух времени, социальные реалии и культурные ценности. Насколько хорошо вы знакомы с историей советского кино? Сможете ли вы отличить правду от вымысла в сюжетах и фактах? Давайте проверим это.

1. "Москва слезам не верит" стал первым советским фильмом, который получил "Оскар"

А) Правда

Б) Ложь

2. Знаменитую фразу Фаины Раневской "Муля, не нервируй меня" из фильма "Подкидыш" повторил Леонид Брежнев, когда вручал ей орден Ленина. Правда или миф?

А) Правда

Б) Ложь

3. На съемки фильма "Джентльмены удачи" привезли настоящего верблюда

А) Правда

Б) Ложь

4. Сценарий к фильму "Иван Васильевич меняет профессию" написан по мотивам пьесы Михаила Булгакова. Это правда или ложь?

А) Правда

Б) Миф

5. Съемки фильма "Девчата" проходили в Сибири при температуре – 50 °С

А) Правда

Б) Ложь

6. В титрах фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" допущена ошибка

А) Правда

Б) Ложь

Правильные ответы:

1. — Б) Ложь

2. — А) Правда

3. — Б) Ложь

4. — А) Правда

5. — Б) Ложь

6. — А) Правда

Шоу-бизнес в Telegram

5 февраля 2025, 19:14
Кадр из фильма "Москва слезам не верит" (1979) / Мосфильм
Дни.ру✓ Надежный источник

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