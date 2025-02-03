Тест: если закончите цитаты из советских фильмов, то вы наверняка родились в СССР

ВОПРОСЫ
1. "Она не женщина, она..."
А. мымра
Б. богиня
В. директор
2. "Тренируйся лучше на..."
А. помидорах
Б. кошках
В. мышах
3. "Бабу Ягу со стороны брать не будем..."
А. на нее не выделено денег
Б. урежем это
В. воспитаем в своем коллективе
4. "Вечер перестает быть ..."
А. томным
Б. скучным
В. загадочным
5. "Почему же крашенная, это ..."
А. мой естественный цвет
Б. натуральный цвет
В. мои волосы
6. "Вот в Лондоне, например, собака – друг человека. А у нас..."
А. собака сторожит
Б. кошка – друг человека!
В. управдом – друг человека!
7. "Что вы меня поливаете?"
А. Я же буду мокрый
Б. Я же не клумба
В. Я же не цветок
ОТВЕТЫ
1. В. директор
2. Б. кошках
3. В. воспитаем в своем коллективе
4. А. томным
5. Б. натуральный цвет
6. В. управдом – друг человека!
7. Б. Я же не клумба