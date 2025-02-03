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Понедельник 3 февраля

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Тест: если закончите цитаты из советских фильмов, то вы наверняка родились в СССР

Тест: если закончите цитаты из советских фильмов, то вы наверняка родились в СССР
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Вы помните эти моменты, когда фраза из старого фильма вызывает улыбку? Когда одна строчка мгновенно переносит вас в прошлое, где каждый кадр наполнен теплом и знакомыми лицами? Если вы без труда можете продолжить цитаты вроде "Кушать подано! Садись жрать, пожалуйста!" – значит, ваше детство точно прошло под аккомпанемент великих советских кинолент.

ВОПРОСЫ

1. "Она не женщина, она..."

А. мымра

Б. богиня

В. директор

2. "Тренируйся лучше на..."

А. помидорах

Б. кошках

В. мышах

3. "Бабу Ягу со стороны брать не будем..."

А. на нее не выделено денег

Б. урежем это

В. воспитаем в своем коллективе

4. "Вечер перестает быть ..."

А. томным

Б. скучным

В. загадочным

5. "Почему же крашенная, это ..."

А. мой естественный цвет

Б. натуральный цвет

В. мои волосы

6. "Вот в Лондоне, например, собака – друг человека. А у нас..."

А. собака сторожит

Б. кошка – друг человека!

В. управдом – друг человека!

7. "Что вы меня поливаете?"

А. Я же буду мокрый

Б. Я же не клумба

В. Я же не цветок

ОТВЕТЫ

1. В. директор

2. Б. кошках

3. В. воспитаем в своем коллективе

4. А. томным

5. Б. натуральный цвет

6. В. управдом – друг человека!

7. Б. Я же не клумба

Шоу-бизнес в Telegram

3 февраля 2025, 20:36
Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: только 1/10 угадает все фильмы по сыгравшей там звезде советской эстрады

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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