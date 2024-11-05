ТЕСТ к юбилею фильма Эльдара Рязанова "Гараж": факты и цитаты

Орбакайте с хитами Пугачевой за границей Тесты Собчак объяснила отказ помогать сыну делать уроки Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картинТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картин Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"?Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"? ТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце"ТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце" Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?

Лента новостей

Вторник 5 ноября

17:5077-летняя Татьяна Васильева ждет пополнение в семье 16:15ТЕСТ к юбилею фильма Эльдара Рязанова "Гараж": факты и цитаты 15:31Изнанка кино: Эдуард Бояков отметил популярность кинопарка "Москино" у туристов 14:58Тест по географии: угадайте места обитания редких животных 14:10"Пусть говорят" возвращается в эфир: подробности скандального ток-шоу 13:35Джаред Лето похитит советский космический аппарат в фильме "Кража Луника" 12:34"Под чем она?": странное видео Муцениеце наделало много шума 12:33ТЕСТ: угадайте эпизоды фильма "Любовь и голуби" по небольшим приметам 11:34Умер работавший с Майклом Джексоном легендарный композитор Куинси Джонс 10:48Билан подвергнул свою жизнь огромному риску на опасной высоте 10:21ТЕСТ: угадайте советский фильм по смешному ругательству героя 10:05Куда сходить в Москве: афиша c 7 по 17 ноября 10:02Красноречивее всего: стала известна реакция Пугачевой на изгнание Кравец 06:37Тушеная картошка с мясом в мультиварке: универсальный рецепт без лишних забот 03:46Мать Тимати публично раскрыла обман возлюбленный сына 00:32Прилучному исполнилось 37: вспоминаем лучше роли российского актера 16:1953-летний Чернышев впервые вышел на лед после смерти Заворотнюк 14:16Тест: в каких городах СССР снимали эти знаковые советские фильмы? 12:26Собчак объяснила свой категорический отказ помогать сыну делать уроки 10:15Алсу откровенно рассказала о своем отношении к скандалам на фоне развода 06:47Драники с тыквой: оригинальный осенний рецепт блюда славянской кухни 03:34Покинувшая Россию Орбакайте исполнила лучшие хиты Пугачевой перед зажиточной публикой 00:11Мэттью Макконахи – 55: какие фильмы с актером вам точно стоит посмотреть 16:23Рассказавшая о своих счастливых отношениях фигуристка Медведева внезапно заявила о расставании 14:3779-летний Петросян готовится впервые в своей карьере выйти на сцену Comedy Club 12:19Тест: хорошо ли вы знаете советский фильм о трагичной любви "Табор уходит в небо"? 10:07Собчак, Прилучный, Бурунов: сколько зарабатывают звезды на красных дорожках 06:32Пицца на сковороде: рецепт сытного блюда без использования духовки 03:24Лопес сорвалась на публике из-за провокационного вопроса о связи с Пи Дидди 00:23Плющенко исполнилось 42: как фигуристу удалось стать иконой в мире российского спорта 17:55ТЕСТ: Угадайте фильмы по остроумным фразам героинь Фаины Раневской 17:23Тест на логику: попробуйте разгадать интересные головоломки 15:18Тест: насколько хорошо вы знаете советские мелодрамы? 13:42Официально объявлено о старте работы над фильмом по мотивам "Игры престолов" 13:25Скончалась актриса из сериала "Слово пацана" Лидия Ильина 12:28ТЕСТ: вспоминаем лучшие роли Владимира Меньшова по кадрам из культовых фильмов 11:14Понаровская оказалась перед крайне тяжелым выбором после смерти сына 06:27Пышные оладьи на кефире: рецепт лучшего домашнего завтрака для всей семьи 03:06У принца Гарри открылись глаза на скверный характер Меган Маркл 00:18"Целлюлит закрашивать лень": Дайнеко в купальнике показала себя без прикрас 17:58ТЕСТ к юбилею любимого фильма "Любовь и голуби": герои, факты и цитаты 16:14Тест: попробуйте угадать названия всех экзотических фруктов по фото 14:23На Никиту Кологривого устроят охоту в авантюрной комедии "Беги" 14:10Московский зоопарк открыл конкурс на лучшие кадры из трансляций 13:48Российские атомщики поделились с китайскими коллегами опытом обращения с РАО 12:26Подольская ответила на вопрос о грязи, предательстве и унижениях в шоу-бизнесе 12:22Селиванов из сериала "Реальные пацаны" объяснил решение забрать дочь у бывшей жены 11:25ТЕСТ по любимому фильму "Ширли-мырли": вспоминаем цитаты и героев 10:59Известный продюсер раскрыл страх Пугачевой оказаться в тени и быть забытой 06:12Паэлья с морепродуктами: рецепт яркого горячего блюда для холодных осенних дней
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

ТЕСТ к юбилею фильма Эльдара Рязанова "Гараж": факты и цитаты

ТЕСТ к юбилею фильма Эльдара Рязанова "Гараж": факты и цитаты
319

Фильм Эльдара Рязанова в этом году отмечает 45-летие выхода на экраны. Кажется, за эти годы мы выучили его наизусть. Но так ли это? Давайте проверим знание фактов и цитат из картины!

1. Жильцы соседнего дома ночью засадили стройплощадку быстрорастущими деревьями, а утром накатали жалобу в исполком, что уничтожается зеленая зона. Как образом отомстили им сотрудники кооператива "Фауна"?

А. Спилили деревья;

Б. Обработали деревья мазутом;

В. Полили корни керосином.

2. Жильцы соседних домов, оставшиеся без связи, пытались нанести физические увечья членам правления кооператива. К каким непредвиденным расходам это привело?

А. Пришлось оплатить стоимость пальто одного из членов правления;

Б. Пришлось оплатить стоматолога члену правления;

В. Пришлось оплачивать услуги травматолога.

3. Сколько лет сыну героини Лии Ахеджаковой?

А. 6;

Б. 7;

В. 8.

4. Сколько всего было гаражных боксов в проекте изначально?

А. 30;

Б. 32;

В. 33.

5. Куда, по словам жены, послали Гуськова вместо симпозиума в Париже?

А. В Нижний Тагил;

Б. В Челябинск;

В. В Урюпинск.

6. У товарища Фетисова был двухэтажный дом в деревне с удобствами во дворе. А какая площадь земельного участка у него?

А. 20 соток;

Б. 15 соток;

В. 10 соток.

7. Как звали тюленя, которого спас работающий с фауной Ледовитого океана товарищ Хвостов?

А. Боря;

Б. Коля;

В. Игорек.

Фото: кадр из фильма

ОТВЕТЫ

1. Б. Обработали деревья мазутом;

2. А. Пришлось оплатить стоимость пальто одного из членов правления;

3. Б. 7;

4. В. 33;

5. А. В Нижний Тагил;

6. Б. 15 соток;

7. А. Боря.

Шоу-бизнес в Telegram

5 ноября 2024, 16:15
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: вспоминаем лучшие роли Владимира Меньшова по кадрам из культовых фильмов

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

По теме

ТЕСТ: угадайте любимый фильм Эльдара Рязанова по одной фразе

ТЕСТ: угадайте фильм Эльдара Рязанова по цитате о еде

[ТЕСТ] для москвоведов и киноманов: угадайте фильм Рязанова по кадру с видом столицы

Сюжеты Тест

Джаред Лето похитит советский космический аппарат в фильме "Кража Луника"

Джаред Лето похитит советский космический аппарат в фильме "Кража Луника"
Джаред Лето и Лупита Нионго объединятся в новом фильме "Кража Луника". Картина обещает стать захватывающим триллером, основанным на реальных событиях. В центре сюжета находятся агенты ЦРУ, которые в 1959 году осуществили дерзкую операцию по похищению модели советской космической станции "Луна-2" с аэрокосмической выставки в Мексике.

ТЕСТ: угадайте эпизоды фильма "Любовь и голуби" по небольшим приметам

ТЕСТ: угадайте эпизоды фильма "Любовь и голуби" по небольшим приметам
Фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби" вышел на экраны 40 лет назад. Кажется, мы знаем его наизусть – он стал частью русской ДНК. Но обращаем ли мы внимание на детали? Угадайте эпизоды этой народной ленты по небольшим приметам. 1.

ТЕСТ: угадайте советский фильм по смешному ругательству героя

ТЕСТ: угадайте советский фильм по смешному ругательству героя
Нецензурная брань в советских фильмах была невозможна. Поэтому сценаристы заменяли ее смешными ругательными выражениями. Давайте вспомним картины по сказанным в сердцах фразам героев. 1.

Прилучному исполнилось 37: вспоминаем лучше роли российского актера

Прилучному исполнилось 37: вспоминаем лучше роли российского актера
Сегодня Павлу Прилучному исполнилось 37 лет. В честь этого события мы решили вспомнить его лучшие роли, которые сделали его одним из самых ярких актеров российского кино. С самого детства, когда он увлекался вокалом, хореографией и даже боксом, мечты о карьере бандита сменились на более разнообразные образы.

Тест: в каких городах СССР снимали эти знаковые советские фильмы?

Тест: в каких городах СССР снимали эти знаковые советские фильмы?
Даже если действие фильма разворачивается в определенном городе, это не всегда значит, что съемки проходили именно там. Многие советские комедии, знакомые миллионам россиян, были сняты в различных местах, которые порой не соответствуют сюжету. Интересно, что многие комедии использовали декорации и студийные съемки, чтобы создать иллюзию различных городов.

Выбор читателей

04/11ПндПокинувшая Россию Орбакайте исполнила лучшие хиты Пугачевой перед зажиточной публикой 04/11ПндСобчак объяснила свой категорический отказ помогать сыну делать уроки 04/11ПндМэттью Макконахи – 55: какие фильмы с актером вам точно стоит посмотреть 04/11ПндАлсу откровенно рассказала о своем отношении к скандалам на фоне развода 04/11Пнд53-летний Чернышев впервые вышел на лед после смерти Заворотнюк 05/11ВтрКрасноречивее всего: стала известна реакция Пугачевой на изгнание Кравец