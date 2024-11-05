ТЕСТ к юбилею фильма Эльдара Рязанова "Гараж": факты и цитаты

1. Жильцы соседнего дома ночью засадили стройплощадку быстрорастущими деревьями, а утром накатали жалобу в исполком, что уничтожается зеленая зона. Как образом отомстили им сотрудники кооператива "Фауна"?
А. Спилили деревья;
Б. Обработали деревья мазутом;
В. Полили корни керосином.
2. Жильцы соседних домов, оставшиеся без связи, пытались нанести физические увечья членам правления кооператива. К каким непредвиденным расходам это привело?
А. Пришлось оплатить стоимость пальто одного из членов правления;
Б. Пришлось оплатить стоматолога члену правления;
В. Пришлось оплачивать услуги травматолога.
3. Сколько лет сыну героини Лии Ахеджаковой?
А. 6;
Б. 7;
В. 8.
4. Сколько всего было гаражных боксов в проекте изначально?
А. 30;
Б. 32;
В. 33.
5. Куда, по словам жены, послали Гуськова вместо симпозиума в Париже?
А. В Нижний Тагил;
Б. В Челябинск;
В. В Урюпинск.
6. У товарища Фетисова был двухэтажный дом в деревне с удобствами во дворе. А какая площадь земельного участка у него?
А. 20 соток;
Б. 15 соток;
В. 10 соток.
7. Как звали тюленя, которого спас работающий с фауной Ледовитого океана товарищ Хвостов?
А. Боря;
Б. Коля;
В. Игорек.
ОТВЕТЫ
1. Б. Обработали деревья мазутом;
2. А. Пришлось оплатить стоимость пальто одного из членов правления;
3. Б. 7;
4. В. 33;
5. А. В Нижний Тагил;
6. Б. 15 соток;
7. А. Боря.