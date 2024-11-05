ТЕСТ к юбилею фильма Эльдара Рязанова "Гараж": факты и цитаты

Фильм Эльдара Рязанова в этом году отмечает 45-летие выхода на экраны. Кажется, за эти годы мы выучили его наизусть. Но так ли это? Давайте проверим знание фактов и цитат из картины!

1. Жильцы соседнего дома ночью засадили стройплощадку быстрорастущими деревьями, а утром накатали жалобу в исполком, что уничтожается зеленая зона. Как образом отомстили им сотрудники кооператива "Фауна"?

А. Спилили деревья;

Б. Обработали деревья мазутом;

В. Полили корни керосином.

2. Жильцы соседних домов, оставшиеся без связи, пытались нанести физические увечья членам правления кооператива. К каким непредвиденным расходам это привело?

А. Пришлось оплатить стоимость пальто одного из членов правления;

Б. Пришлось оплатить стоматолога члену правления;

В. Пришлось оплачивать услуги травматолога.

3. Сколько лет сыну героини Лии Ахеджаковой?

А. 6;

Б. 7;

В. 8.

4. Сколько всего было гаражных боксов в проекте изначально?

А. 30;

Б. 32;

В. 33.

5. Куда, по словам жены, послали Гуськова вместо симпозиума в Париже?

А. В Нижний Тагил;

Б. В Челябинск;

В. В Урюпинск.

6. У товарища Фетисова был двухэтажный дом в деревне с удобствами во дворе. А какая площадь земельного участка у него?

А. 20 соток;

Б. 15 соток;

В. 10 соток.

7. Как звали тюленя, которого спас работающий с фауной Ледовитого океана товарищ Хвостов?

А. Боря;

Б. Коля;

В. Игорек.

ОТВЕТЫ

1. Б. Обработали деревья мазутом;

2. А. Пришлось оплатить стоимость пальто одного из членов правления;

3. Б. 7;

4. В. 33;

5. А. В Нижний Тагил;

6. Б. 15 соток;

7. А. Боря.