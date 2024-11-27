Тест: продолжи знаменитую фразу из советского фильма

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Крылатые фразы из кинофильмов давно вошли в нашу повседневную речь, став неотъемлемой частью культурного кода многих поколений. Эти выражения становятся настолько популярными, что люди начинают использовать их даже без осознания источника. А удастся ли вам вспомнить, откуда взяты эти фразы?



ВОПРОСЫ 1. Если человек идиот, то… А. это надолго Б. это не лечится В. это навсегда 2. Хочется то ли музыки и цветов, то ли… А. зарезать кого-нибудь Б. выпить В. пожрать 3. Хочешь сто мильонов? Да бери усе, я… А. еще украду Б. еще нарисую В. тебя все равно найду 4. В нас пропал дух авантюризма,… А. мы бежим после работы домой Б. мы перестали воровать в магазинах В. мы перестали лазить в окна к любимым женщинам 5. — А тост без вина — это все равно, что… А. пиво без водки Б. брачная ночь без невесты В. стол без ножек ОТВЕТЫ

1. А. это надолго 2. А. зарезать кого-нибудь 3. Б. еще нарисую 4. В. мы перестали лазить в окна к любимым женщинам 5. Б. брачная ночь без невесты