Тест: продолжи знаменитую фразу из советского фильма

ВОПРОСЫ
1. Если человек идиот, то…
А. это надолго
Б. это не лечится
В. это навсегда
2. Хочется то ли музыки и цветов, то ли…
А. зарезать кого-нибудь
Б. выпить
В. пожрать
3. Хочешь сто мильонов? Да бери усе, я…
А. еще украду
Б. еще нарисую
В. тебя все равно найду
4. В нас пропал дух авантюризма,…
А. мы бежим после работы домой
Б. мы перестали воровать в магазинах
В. мы перестали лазить в окна к любимым женщинам
5. — А тост без вина — это все равно, что…
А. пиво без водки
Б. брачная ночь без невесты
В. стол без ножек
ОТВЕТЫ
1. А. это надолго
2. А. зарезать кого-нибудь
3. Б. еще нарисую
4. В. мы перестали лазить в окна к любимым женщинам
5. Б. брачная ночь без невесты