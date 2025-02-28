"Он знал, на ком женился": Буланова видится с молодым мужем лишь пару раз в месяц

В июне 2023 года Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж. Супруг – бизнесмен Валерий Руднев – младше певицы на 19 лет. Правда, видятся они очень редко.

"Я сегодня выступаю в Кремле на концерте Наталии Гулькиной, – рассказала "Дни.ру" Татьяна Буланова. – Потом еду в Петербург, где буду в 8.30. А в 2 у меня поезд уже на следующие гастроли. И вернусь только 6 марта".

Как же молодой муж терпит то обстоятельство, что знаменитую жену видит лишь несколько раз в месяц? "А что делать?! – говорит Татьяна. – Он ведь знал, на ком женился". Вероятно, в этом и есть секрет их успешного и крепкого брака. "Я мужа редко вижу, поэтому все у нас замечательно", – радуется звезда.

6 марта Татьяне Булановой стукнет 56 лет. Наверняка любимый готовит ей какой-то подарок. "Вообще то, что мне надо, я и сама себе могу купить", – заверила исполнительница.

Рассказала певица и про успехи сыновей – Александра Тагрина (род. 19 марта 1993) и Никиты Радимова (род. 8 марта 2007): "Старший работает, младший готовится к сдаче ЕГЭ. Он уже знает, на кого пойдет учиться, но просил не рассказывать журналистам, – сообщила артистка. – Оба сына пока в поисках девушек. Старший, правда, сейчас временно опять живет с нами – решаем вопрос с квартирой".