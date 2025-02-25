Оказавшаяся на кушетке под капельницей Бузова вызвала тревогу

Ольга Бузова опубликовав тревожное фото в своих социальных сетях.

На снимке певица показала руку с катетером, установленным для капельницы, а сама находилась на кушетке. Снимок вызвал бурю эмоций у поклонников, которые начали беспокоиться о состоянии здоровья артистки.

Однако вскоре Ольга решила успокоить своих подписчиков, пояснив, что данная процедура является лишь плановой и направлена на восстановление ее здоровья и красоты. Исполнительница хита "Мало половин" подчеркнула, что чувствует себя хорошо и активно работает над поддержанием своего самочувствия.

"Я стараюсь заботиться о себе и находить время для восстановления", — написала она.

Стоит отметить, что в недавнем интервью Бузова открыто говорила о своем напряженном графике и постоянной усталости. "Иногда я устаю как лошадь. Каждую ночь снятся кошмары, вероятно, от перенапряжения. Вчера с утра смотрела в окно и думала: все бы отдала, чтобы просто прогуляться в парке!", — сетовала Ольга.

Напомним, ранее Бузова поделилась своими планами на будущее, касающимися личной жизни. Известная певица и телеведущая открыто заявила о своей готовности выйти замуж в 2025 году.

Ольга подчеркнула, что не намерена тратить время на долгие ухаживания и знакомства. Если в этом году ей повстречается настоящая любовь, она готова сразу же отправиться в загс.