Покинувшая Россию с женихом Бородина впервые показала будущую свекровь

Недавно Ксения Бородина поделилась с подписчиками радостной новостью о своей предстоящей свадьбе с Николаем Сердюковым.

Популярная российская телеведущая готовится выйти замуж в третий раз. Для подготовки к важному событию пара решила сделать перерыв в хлопотах и отправиться в незабываемое путешествие в Оман. Эта поездка стала не только возможностью отдохнуть, но и важным моментом для знакомства семей: вместе с молодоженами в поездку отправились их мамы.

41-летняя Бородина опубликовала в своих социальных сетях несколько ярких фотографий из отпуска. На снимках можно увидеть лазурное море, белоснежные пляжи и живописные пейзажи, которые подчеркивают экзотическую атмосферу страны. В одном из постов Ксения предложила своим подписчикам угадать, куда же они отправились. Позже она раскрыла секрет — отпуск проходит в Омане, месте, известном своей уникальной природой и культурой.

Одним из самых трогательных моментов поездки стало первое знакомство мам молодоженов. На опубликованном фото вся семья позирует на траве: будущая свекровь в легком платье сидит рядом с молодыми, а мама Ксении расположилась немного поодаль. В поездку взяли младшую дочь телеведущей Теону, а старшая Маруська осталась дома из-за учебы. К сожалению, не смогла присоединиться к ним и дочь Николая — Николь, так как она заболела.

"Мы решили открыть для себя новое место и показать его вам. Здесь просто невероятно красиво!", — написала Ксения.

По всей видимости, именно Бородина проспонсировала эту люксовую поездку, так как Оман не является самым распространенным туристическим направлением. Отдых там может обойтись в значительную сумму.