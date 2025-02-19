Невеста Лепса рассталась с любимым из-за измены

Григорий Лепс старше своей избранницы на 44 года.

Известный исполнитель Григорий Лепс и 19-летняя студентка Лондонского колледжа моды Аврора Киба обручились еще весной прошлого года. Об этом в своих соцсетях сообщила сама Аврора. Девушка, несмотря на предположения поклонников о меркантильных интересах, не нуждается в деньгах, поскольку происходит из обеспеченной семьи. Певец давно готов к свадьбе, но ждет, пока Аврора завершит обучение на дизайнера.

Ради этих отношений Лепс кардинально изменил жизнь: похудел, бросил пить, занялся спортом, отказавшись от прежних увлечений и внимания поклонниц. Он высоко ценит чувства Авроры, помня о ее болезненном расставании с предыдущим бойфрендом из-за его измены.

Девушка рассказывала, что ее бывший, 21-летний успешный руководитель компании, сейчас встречается с другой девушкой. Пара рассталась в феврале прошлого года, незадолго до начала отношений Авроры с Лепсом

Спустя несколько месяцев Аврора начала публиковать фотографии роскошных подарков от Лепса, кульминацией которых стало кольцо с бриллиантом, а в июне пара официально подтвердила свои отношения, появившись вместе на музыкальной премии.

Несмотря на значительную разницу в возрасте, Лепс полон планов на будущее с Авророй, надеясь подарить ей как минимум десять лет счастья. Он признается, что готов к большой работе и детям, не опасаясь, что Аврора может уйти к более обеспеченному мужчине, поскольку она сама из состоятельной семьи и не заинтересована в его деньгах.