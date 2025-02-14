Сын Стриженова огласил завещание у гроба Тесты У Меньшикова обнаружили рак Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я фактически стал бомжом": актер Александр Мохов в 50 лет остался без всего "Я фактически стал бомжом": актер Александр Мохов в 50 лет остался без всего Кудрявцева публично проболталась о секрете Милявской после ее громкого уходаКудрявцева публично проболталась о секрете Милявской после ее громкого ухода Остался всего год: резко похудевшая на 59 килограммов Цой сделала заявлениеОстался всего год: резко похудевшая на 59 килограммов Цой сделала заявление Максим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой детиМаксим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой дети

Лента новостей

Пятница 14 февраля

15:03Воробьев анонсировал запрет алкомаркетов в многоквартирных домах в Подмосковье 14:19"Дала пощечину и ушла": Анита Цой откровенно рассказала об инциденте с мужем 14:11Упокой, Господи: могила Стриженова утонула сразу после похорон 13:50Драка любовников за сердце Собчак вызвала у циничной ведущей насмешку: Проклятое место 13:12Тест: угадайте культовые советские фильмы по крылатым фразам о любви 12:27Спектакли, балы и квесты пройдут в усадьбах в рамках проекта "Зима в Москве" 11:55Волочкова эмоционально отреагировала на критику грядущей свадьбы 19-летней дочери 10:50У 84-летней Максаковой начались проблемы со здоровьем после падения на сцене 09:49Дэнс резко ответила на претензии Бузовой: С памятью у меня все в порядке 08:5914 февраля в Москве ожидаются облачность и небольшой снег 08:36День всех влюбленных стал для Седоковой испытанием: Встречаю с огромной дырой в сердце 06:47Уменьшившая губы Загитова показала неожиданный результат после шквала критики 00:26Самый романтичный день в году: 5 книг ко Дню святого Валентина 19:16Заслуженная артистка РФ Галина Беляева спустя 40 лет нашла родственников 17:28В кинопарке "Москино" завершились съемки сериала "Краснов. Новые серии" 17:07Телеведущий-натуралист Баженов поддержал создание современного цирка в Москве 16:32Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова сообщила об онкологии 15:56"По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание 15:36"Сплетник гордый как овца": Олег Меньшиков неожиданно отреагировал на слухи о смертельной болезни 14:53Отмечающая юбилей дочь Маликова решилась откровенно рассказать о своей редкой особенности 14:32Седокову поздравляют с пополнением после смерти Тиммы: Официально стала бабушкой 13:43Королева пропустила день рождения матери после известия о крупных тратах на операцию невестке 12:53Тест: угадай советский мультфильм из нашего детства по кадру с птицей 11:44Ольга Бузова жестко ответила на выпады Лады Дэнс: Терпеть не буду 10:50Появились сенсационные данные об онкологии у актера Олега Меньшикова 09:48Стало известно о госпитализации 76-летней Поргиной из-за проблем с легкими 08:5513 февраля в Москве ожидается солнечная и сухая погода без осадков 08:30Разочарованная в мужчинах после развода Алсу погрузилась с головой в работу 06:48Савельева съехалась с матерью в Москве после слухов о разводе с мужем 00:19Кейт Миддлтон после длительного лечения внезапно объявилась в женской тюрьме 21:46Кудрявцева рассекретила неожиданную замену Салтыковой на шоу "Суперстар!" 19:21Угон и ограбление: Апина откровенно рассказала об опыте обращений в полицию 18:24В "Активном гражданине" проходит голосование о будущем цирка на Вернадского 18:15Такова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышки 17:39Соколовский бурно отреагировал на вид преобразившейся жены после пластической операции 15:31Как выглядит в гробу главный кинокрасавец страны Олег Стриженов: эксклюзивные кадры 15:18Стала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба Стриженова 14:50"Полтора месяца показывали все его грехи": разрыдавшийся сын рассказал у гроба о тяжелом уходе Стриженова 14:34Гузеева, Якубович, Малышева: звезды рыдают у гроба Стриженова 14:14Уваров рассказал, как проект "Зал “Зарядье” – детям" прививает любовь к музыке 13:39Тест: какими блюдами кормили друг друга герои советских фильмов? 12:43Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной по художественной гимнастике 12:18Виторган вызвал ажиотаж кадрами с молодой избранницей в романтическом путешествии 11:53Лолита в Красноярске: концерт, который никто не смог отменить 11:02Для прогулок и семейного отдыха: чем порадуют площадки проекта "Зима в Москве" 10:49Волочкова готова потратить на свадьбу дочери сопоставимую с ценой квартиры сумму 10:41Твист, голубая "Волга" и танцы: как прошла дискотека в рамках программы "Зима в Москве" 09:47Известный шоумен решил сделать из роскошного замка Пугачевой общественную баню 08:5812 февраля горожанам пообещали теплую и сухую погоду в Москве 08:37Нанявшая команду адвокатов Седокова хочет забыть о трагедии Тиммы и заняться карьерой
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

"Дала пощечину и ушла": Анита Цой откровенно рассказала об инциденте с мужем

"Дала пощечину и ушла": Анита Цой откровенно рассказала об инциденте с мужем
463

Анита Цой поделилась своими яркими воспоминаниями о свиданиях, которые оставили незабываемый след в ее жизни. В День святого Валентина известная российская певица рассказала о забавных и романтичных моментах, связанных с этим праздником.

Одним из самых необычных подарков, который она получила от поклонницы, стала рыжеволосая кукла, напоминающая саму певицу.

"Когда я была в гастрольном туре в Арсеньеве, мне подарили куклу с микрофоном и пиончиком, как в моем выступлении. Это был невероятный жест, который пополнил мою коллекцию авторских кукол", — вспомнила Анита с улыбкой.

Однако не все свидания были столь удачными. Певица рассказала о забавном инциденте с ее первым поцелуем.

"На одном из свиданий одноклассник пригласил меня к ларьку с мороженым. Он закрыл глаза и решил поцеловать меня, но в итоге поцеловал стену! Мы оба посмеялись, но неловкость осталась", — поведала она.

Анита Цой. Фото: Феликс Грозданов

Но самой запоминающейся оказалась для Аниты встреча с будущим мужем Сергеем, обернувшаяся инцидентом. "На нашем втором свидании он устроил сюрприз — выступление цыган с романсом "Очи черные". Это было очень трогательно. После выступления он налил шампанское и предложил выпить брудершафт. Я была удивлена его смелостью и неожиданным поцелуем. В ответ я дала ему пощечину и ушла, но это только разожгло мой интерес к нему", — поделилась комичной историей Анита.

Кроме того, в честь Дня святого Валентина певица предложила мужчинам идеи для романтических сюрпризов. "Можно устроить свидание в необычном месте или подарить персонализированный подарок, например, портрет или пазл с вашим изображением. Главное — проявить креативность и удивить свою любимую", — посоветовала она.

Шоу-бизнес в Telegram

14 февраля 2025, 14:19
Анита Цой. Фото: Феликс Грозданов
MK.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

До слез: поступок Аниты Цой потряс работающих с ней повара, водителя и уборщицу

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

Отмечающая день рождения Цой рассказала о крайне необычном подарке от Киркорова

Остался всего год: резко похудевшая на 59 килограммов Цой сделала заявление
Анита Сергеевна Цой

Анита Сергеевна Цой певица

Упокой, Господи: могила Стриженова утонула сразу после похорон

Упокой, Господи: могила Стриженова утонула сразу после похорон
Народного артиста СССР Олега Стриженова не стало 9 февраля. Актера с почестями похоронили на престижном Троекуровском кладбище столицы. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле прославленного актера театра и кино. С Олегом Стриженовым прощались в Храм святителя Николая на Трех Горах, что в Пресненском районе Москвы.

Драка любовников за сердце Собчак вызвала у циничной ведущей насмешку: Проклятое место

Драка любовников за сердце Собчак вызвала у циничной ведущей насмешку: Проклятое место
Ксения Собчак остроумно прокомментировала давнюю драку Максима Виторгана и Константина Богомолова. Конфликт партнеров ведущей вновь нашел отклик в ее сердце в связи с инцидентом, произошедшем в одном из столичных кафе. Журналистка не упустила возможности высмеять ситуацию, добавив к ней нотку своей фирменной циничной иронии.

Волочкова эмоционально отреагировала на критику грядущей свадьбы 19-летней дочери

Волочкова эмоционально отреагировала на критику грядущей свадьбы 19-летней дочери
Анастасия Волочкова ответила на критику, которую ей адресовала мачеха ее дочери Ариадны. Елена Николаева высказала недовольство насчет масштаба предстоящей свадьбы 19-летней наследницы балерины.

У 84-летней Максаковой начались проблемы со здоровьем после падения на сцене

У 84-летней Максаковой начались проблемы со здоровьем после падения на сцене
Стало известно об ухудшении здоровья у Людмилы Максаковой. 84-летняя народная артистка РСФСР уже несколько месяцев испытывает серьезные трудности, связанные со зрением. Изображение на обоих глазах стало размытым и искаженным, и это вызвало у Максаковой серьезные опасения.

Дэнс резко ответила на претензии Бузовой: С памятью у меня все в порядке

Дэнс резко ответила на претензии Бузовой: С памятью у меня все в порядке
Скандал между Ольгой Бузовой и Ладой Дэнс набирает обороты. Все началось с того, что Лада обвинила Ольгу в краже ее песни "Baby Tonight". Ситуация вызвала бурные обсуждения в социальных сетях и в прессе, так как обе артистки являются большими именами в шоу-бизнесе.

Выбор читателей

12/02СрдТакова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышки 13/02Чтв"По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание 13/02ЧтвСавельева съехалась с матерью в Москве после слухов о разводе с мужем 13/02ЧтвОтмечающая юбилей дочь Маликова решилась откровенно рассказать о своей редкой особенности 13/02ЧтвПоявились сенсационные данные об онкологии у актера Олега Меньшикова 13/02ЧтвКоролева пропустила день рождения матери после известия о крупных тратах на операцию невестке