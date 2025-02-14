"Дала пощечину и ушла": Анита Цой откровенно рассказала об инциденте с мужем

Анита Цой поделилась своими яркими воспоминаниями о свиданиях, которые оставили незабываемый след в ее жизни. В День святого Валентина известная российская певица рассказала о забавных и романтичных моментах, связанных с этим праздником.

Одним из самых необычных подарков, который она получила от поклонницы, стала рыжеволосая кукла, напоминающая саму певицу.

"Когда я была в гастрольном туре в Арсеньеве, мне подарили куклу с микрофоном и пиончиком, как в моем выступлении. Это был невероятный жест, который пополнил мою коллекцию авторских кукол", — вспомнила Анита с улыбкой.

Однако не все свидания были столь удачными. Певица рассказала о забавном инциденте с ее первым поцелуем.

"На одном из свиданий одноклассник пригласил меня к ларьку с мороженым. Он закрыл глаза и решил поцеловать меня, но в итоге поцеловал стену! Мы оба посмеялись, но неловкость осталась", — поведала она.

Но самой запоминающейся оказалась для Аниты встреча с будущим мужем Сергеем, обернувшаяся инцидентом. "На нашем втором свидании он устроил сюрприз — выступление цыган с романсом "Очи черные". Это было очень трогательно. После выступления он налил шампанское и предложил выпить брудершафт. Я была удивлена его смелостью и неожиданным поцелуем. В ответ я дала ему пощечину и ушла, но это только разожгло мой интерес к нему", — поделилась комичной историей Анита.

Кроме того, в честь Дня святого Валентина певица предложила мужчинам идеи для романтических сюрпризов. "Можно устроить свидание в необычном месте или подарить персонализированный подарок, например, портрет или пазл с вашим изображением. Главное — проявить креативность и удивить свою любимую", — посоветовала она.