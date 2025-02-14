День всех влюбленных стал для Седоковой испытанием: Встречаю с огромной дырой в сердце

Анна Седокова до сих пора пытается принять и смириться с трагической смертью бывшего супруга Яниса Тиммы.

Певица открыто призналась в социальных сетях, что чувствует огромную пустоту в сердце и не знает, как продолжать жить дальше. Седокова отметила, что после трагедии она перестала писать грустные песни, опасаясь, что их слова могут воплотиться в реальность.

Артистка рассказала, что в какой-то момент решила сосредоточиться на создании только позитивной музыки, однако это оказалось для нее настоящим испытанием.

"Мне сложно писать о счастье, когда внутри такая боль", — призналась она.

В преддверии Дня всех влюбленных Седокова написала о том, что будет встречать этот день с "огромной дырой в сердце". Она сопроводила свой пост архивным видео с репетицией песни "На воле", выпущенной в 2018 году. Эта композиция содержит строки, которые отражают ее страхи и переживания:"Я боюсь проснуться без тебя; Я боюсь, что ты поверишь людям; Развела нас зимушка-зима".

Янис Тимма был найден мертвым в подъезде своего дома в Москве в декабре прошлого года. В тот же день Седокова была госпитализирована из-за нервного срыва.

Кроме того, недавно стало известно, что материалы дела о трагедии с Тиммой вернулись на дополнительную проверку следователю. В прессу попали данные о том, что незадолго до своей смерти баскетболист якобы получил некий компромат на Седокову.