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Сын Газманова спас беззащитную женщину от злодеяний обнаглевших мошенников

Сын Газманова спас беззащитную женщину от злодеяний обнаглевших мошенников
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Родион Газманов поделился трогательной историей о том, как ему удалось помочь одной женщине защитить свою квартиру от мошенников.

Сын известного артиста, помимо своей музыкальной карьеры, активно участвует в общественной жизни и старается поддерживать людей, оказавшихся в трудной ситуации. По словам Родиона, он сам неоднократно сталкивался с аферистами.

В последний раз мошенники попытались связаться с ним через мессенджеры, представляясь его отцом. Однако певец быстро распознал обман — они неправильно написали его имя, что сразу вызвало у него подозрения.

Недавно к Родиону обратилась пожилая женщина-инвалид, у которой мошенники пытались отобрать квартиру. Эта ситуация была особенно сложной, так как у женщины не стало, и её несовершеннолетние дети, которые теперь уже стали совершеннолетними, оказались на грани потери жилья. Родион не остался равнодушным и решил помочь. Он инициировал открытие уголовного дела против мошенников и добился наложения запрета на сделки с имуществом.

"К счастью, мы смогли предотвратить их действия. Ребята сейчас живут в своей квартире и могут чувствовать себя в безопасности", — рассказал Газманов.

Наследник знаменитого российского артиста активно использует свои возможности и влияние, чтобы помогать людям, которые нуждаются в защите от мошенничества и других преступлений. Его действия служат примером того, как можно направлять свои ресурсы на благие цели.

Шоу-бизнес в Telegram

11 февраля 2025, 21:52
Фото: Родион Газманов / Дни.ру
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