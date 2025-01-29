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Вторник 28 января

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Телеведущая Ольга Орлова рассказала о проблемах со здоровьем

Телеведущая Ольга Орлова рассказала о проблемах со здоровьем
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Ольга Орлова воспитывает маленькую дочь.

Телеведущая Ольга Орлова решила поделиться с общественностью своими проблемами со здоровьем. В частности, она рассказала, что постоянно сталкивается с сильными болями и ощущением онемения в руках. Однако, несмотря на многочисленные визиты к врачам, им до сих пор не удалось поставить точный диагноз.

Еще в ноябре 2024 года Ольга упомянула, что ей стало трудно разгибать руки, что заставило ее обратиться за медицинской помощью. После этого она перестала делиться новостями о состоянии своего здоровья в социальных сетях, и многие поклонники решили, что проблемы ушли сами собой. Но на деле все оказалось иначе – неприятные ощущения в руках продолжаются, и Ольга по-прежнему испытывает значительный дискомфорт.

Ольга подчеркнула, что врачи до сих пор не смогли точно определить причину ее состояния. Помимо проблем с руками, у Ольги также появились боли и ощущение онемения в ногах, особенно это проявляется в ночное время.

Важно добавить, что совсем недавно Ольга перенесла хирургическую операцию по замене хрусталиков глаз. Ранее она призналась, что страдала от ухудшения зрения на большие расстояния, но лазерная коррекция для нее оказалась недоступной. Операция прошла успешно, и после выписки Ольга выразила глубокую признательность своим близким и поклонникам за их постоянную поддержку.

Шоу-бизнес в Telegram

29 января 2025, 00:11
Ольга Орлова. Фото: Youtube / @svetavokrugsveta
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