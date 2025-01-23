Отдавшая наглым мошенникам уникальную вещь Гузеева сделала заявление: Верните мне мое

Лариса Гузеева поделилась с подписчиками трогательной и грустной историей о краже личных фотографий. Инцидент произошел 30 лет назад.

Событие стало для телеведущей настоящим ударом. Несмотря на прошедшее время, Гузеева все еще надеется вернуть свои уникальные снимки.

В своем посте она рассказала о том, как в молодости, будучи доверчивой и наивной, встретила в Санкт-Петербурге людей, представившихся журналистами. Они убедили ее поделиться эксклюзивными фотографиями из семейного архива для предполагаемой статьи. Однако после этого связь с ними была потеряна, а интервью так и не вышло. Гузеева осталась без своих драгоценных кадров, которые теперь стали частью ее воспоминаний.

На днях, просматривая интернет-просторы, Лариса наткнулась на один из своих утерянных снимков. Это событие пробудило в ней воспоминания о том злополучном дне и заставило снова обратиться к тем, кто ее обманул. В своем обращении она выразила надежду на то, что фотографии все еще существуют и могут быть возвращены.

"Все фото в единственном экземпляре. Надеюсь на чудо и обращаюсь... не знаю, как вас назвать, но если вернете мои фото, зачем они вам, обещаю вознаграждение и прощение. Жизнь не стоит на месте. Пожалуйста, верните мне мое", — написала Гузеева.

Лариса Гузеева стала известной благодаря своей роли в культовом фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс" в 1984 году. С тех пор она завоевала любовь зрителей и провела последние 17 лет на телевидении, ведя популярные программы.