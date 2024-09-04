Бывший муж Нюши обвиняется в серьезном преступлении

Игорь Сивов замешан в уголовном деле.

Экс-супруг Нюши Игорь Сивов обвиняется в серьезном преступлении. Бизнесмен ведет свой блог, называет себя ныне модным словом "коуч" и рассказывает подписчикам о легком заработке.

Теперь стало известно, что, послушав бывшего чиновника, 39-летний москвич лишился 10 млн рублей. Он подал заявление в полицию, когда понял, что его обманули. Мужчина рассказал, что жизнь свела его с Сивовым еще в 2010 году. Он был подписан на тренера по личностному росту и интересовался его курсами. В 2021 году Игорь поведал о своем бизнес-партнере Денисе Фаткуллине, который якобы помогает приумножить капитал, занимаясь инвестициями.

Москвич заинтересовался предложением вложиться в заем под процент. Он заявил, что 7 млн отдал наличкой водителю Фаткуллина, а 3 млн перевел на счет Сивова. Когда мужчина не обнаружил обещанных денег, он понял, что стал жертвой обмана и потребовал свои деньги назад. Ему вернули его средства, но в размере 500 тысяч рублей. Игорь на связь теперь не выходит и пытается, по словам пострадавшего, свалить всю вину на своего партнера.

В отношении Фаткуллина уже возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Всплыли и другие подобные истории, а также обнаружились новые жертвы.

Напомним, Нюша подала на развод после 7 лет брака в мае 2024 года, при этом она подчеркнула, что уже давно не живет со своим супругом. Они расстались без скандала. Причиной развода певица назвала разные взгляды на жизнь.

После развода дети бывшей пары остались с отцом, поскольку привыкли к жизни в Дубае, где проживали до настоящего времени. Нюша же по мере возможности навещает своих отпрысков и берет их к себе.