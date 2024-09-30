ТЕСТ: Угадай советский фильм по слову-паразиту героя

ВОПРОСЫ
1. Герой какой картины часто употреблял фразу: "Так сказать..."
A. "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
B. "Иван Васильевич меняет профессию"
C. "Полосатый рейс"
2 . Слово-паразит: "Как бы..." из кинофильма...
A. "Гараж"
B. "Служебный роман"
C. "Москва слезам не верит"
3. Слово "Типа..." было лишним в ленте...
A. "Курьер"
B. "Интердевочка"
C. "Маленькая Вера"
4. "Короче..." говорили в...
A. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
B. "Мимино"
C. "Невероятные приключения итальянцев в России"
5. Слово-паразит: "Это самое..." употреблялось в...
A. "Ирония судьбы, или С легким паром!"
B. "Берегись автомобиля"
C. "Я шагаю по Москве"
6. Постоянно спрашивали: "Понимаешь?" в картине...
A. "Двенадцать стульев"
B. "Спортлото-82"
C. "Любовь и голуби"
7. Слово-паразит: "Значит..." употреблялось в кино...
A. "Джентльмены удачи"
B. "Москва слезам не верит"
C. "Приключения Электроника"
8. Слово "Вообще..." говорили в фильме...
A. "Иван Васильевич меняет профессию"
B. "Место встречи изменить нельзя"
C. "Свой среди чужих, чужой среди своих"
9. Часто говорили фразу "Такие дела..."
A. "Полосатый рейс"
B. "Мимино"
C. "Кин-дза-дза!"
10. Слово-паразит: "Натурально..." употребляли в ленте...
A. "Бриллиантовая рука"
B. "Золотой теленок"
C. "Полосатый рейс"
ОТВЕТЫ
- A – "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
- B – "Служебный роман"
- A – "Курьер"
- A – "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
- A – "Ирония судьбы, или С легким паром!"
- C – "Любовь и голуби"
- A – "Джентльмены удачи"
- B – "Место встречи изменить нельзя"
- B – "Мимино"
- A – "Бриллиантовая рука"