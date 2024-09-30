Хилькевич не стала скрывать внешность новорожденной дочери

Звезда "Сватов" Артемьева сильно изменилась Тесты Орнелла Мути объяснила любовь к России Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам Тест: угадайте советский фильм по кадру с зеркаломТест: угадайте советский фильм по кадру с зеркалом Страшный удар: могила сына Понаровской утонула сразу после похоронСтрашный удар: могила сына Понаровской утонула сразу после похорон Держали под руки: черная от горя Понаровская едва стояла на ногах на похоронах сынаДержали под руки: черная от горя Понаровская едва стояла на ногах на похоронах сына

Лента новостей

Понедельник 30 сентября

17:33Хилькевич не стала скрывать внешность новорожденной дочери 16:52Премьера "цифровой" оперы, эксперименты Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев "Чайковский. Перезагрузка" 16:37Премьеры "Ночи в Венеции" и "цифровой" оперы "Евгений Онегин": что готовит петербуржцам "Чайковский. Перезагрузка" 16:30В Кремле наградили победителей премии МОЯ МАРКА 16:26ТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагоне 15:57Многодетная Погребняк взвыла из-за новорожденного ребенка: Мне так плохо 14:36Тони Роббинс отметил важность гумпоставок "Уралхима" на саммите Global Citizen Festival 13:35Собчак впервые публично раскрыла свой вес и заговорила об ожирении 11:57ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного героя 10:58Евгений Никитин и Анастасия Милютина: Танцевать в Кремле – ни с чем не сравнимые ощущения! 10:36Вид Лолиты в гробу привел в ужас впечатлительную Стриженову 09:26"Сломан нос и распухли голеностопы": как живут двойняшки 50-летней Дианы Арбениной 09:10Тест для настоящих знатоков России: угадайте город по красивому виду улицы 09:03Бузова едко ответила на нападки Салтыковой после громкого обвинения: Кто ее помнит? 08:21С огурцом в необычном месте: надегустировавшаяся Волочкова потрясла народ 06:17Меган Маркл преследует призрак покойной принцессы Дианы 03:16Популярные операции бикинисток 00:08Моника Беллуччи отмечает 60 лет: лучшие фильмы с культовой французской актрисой 16:07Джонни Депп откровенно рассказал о тяжелом периоде после суда с Эмбер Херд 14:03Держались за руки: Ирину Шейк застукали с новым мужчиной 13:20Изменилась до неузнаваемости: как теперь выглядит 61-летняя звезда "Сватов" Артемьева 12:33"Ощущаю себя наполовину русской": Орнелла Мути объяснила давнюю любовь к России 12:29Тест: угадайте советский фильм по кадру с зеркалом 12:07Киселев прокомментировал развод Шамана и рассказал про настоящую любовь певца 10:14Эти 7 киногероев гениально разыграли свое исчезновение в фильмах 03:41Коммуникация в семье: искусство слушать и быть услышанным 00:21День рождения Микеланджело Антониони: смотрим 5 культовых фильмов классика авторского кино 16:37Эти забытые фильмы ужасов из СССР впечатлят вас не хуже голливудских 14:09Раскрыта причина возвросшей напряженности в отношениях Меган Маркл и принца Гарри 13:16В Подмосковье с начала года собрали почти 98 тысяч тонн тепличных овощей 12:04Брижит Бардо исполнилось 90 лет: вспоминаем интересные факты из жизни актрисы 10:06Тест: насколько хорошо вы помните считалки из советского детства? 06:34Скончалась от рака: 66-летняя Мадонна переживает тяжелую утрату 03:02Выход за рамки: как отказаться от роли "хорошей девочки" и найти свой путь 00:16Как стресс влияет на здоровье и каков механизм его развития 16:36Умерла всемирно известная звезда фильмов о Гарри Поттере 16:05Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам 16:02Глава Якутии Николаев рассказал о пользе проекта АЭС малой мощности для региона 16:02Глава Росатома Лихачев рассказал о перспективах атомной энергетики IV поколения 15:16"Не желала отпускать его": психолог раскрыла подноготную развода SHAMANа с женой 13:50С 1 ноября в центре Москвы станет доступна парковка за 0 рублей 13:08Мадянов перед смертью работал на износ вопреки тяжелым проблемам со здоровьем 12:30Что случилось с оплаченным Пугачевой памятником Барыкину за 3 миллиона 11:02"Не приемлет давления": озвучена весомая причина развода SHAMANа с женой 10:40Орбакайте столкнулась на виду у всех с Пресняковым после долгой разлуки 06:13Звезда "Ревизорро" Летучая пострадала от психолога 03:21Самые яркие роли Романа Мадянова 00:04На фоне развода Шнурову пришлось отказаться от алкоголя 20:47Подвергшая свою жизнь опасности Боня в слезах обратилась у людям 18:56Тест: угадайте советский фильм по кадру со строителями или стройкой
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Хилькевич не стала скрывать внешность новорожденной дочери

Хилькевич не стала скрывать внешность новорожденной дочери
75

Анна Хилькевич наслаждается материнством.

Актриса Анна Хилькевич недавно стала многодетной мамой. Она родила еще одну девочку, которую, вопреки семейной традиции, назвали Оливией. Ведь известно, что звезда "Универа" даже специально переименовала свою дочь Марию в Анну-Марию, чтобы имена всех членов семьи начинались с буквы "А". Правда, позже артистка пояснила, что сделала это из-за того, что девочка с раннего детства называла себя Аней, да и в будущем, если она выберет творческий путь, двойное имя может стать красивым творческим псевдонимом.

Имя младшей девочки пришло в голову, когда Хилькевич увидела ее в первый раз. До этого она не хотела называть новорожденную именно так, хотя сестрам и папе нравился этот вариант.

Теперь актриса с малышкой дома, и Анна вовсю наслаждается материнством. Она даже призналась, что не испытывает никакой послеродовой депрессии, поскольку знала, на что шла. Не стала Хилькевич скрывать и внешность только родившейся девочки. На вопрос подписчиков, на кого же похожа Оливия, телезвезда ответила: на сестер.

Фото: соцсети / @annakhilkevich

Кстати, недавно Анна делилась в блоге, что ей пока сложно уделять одинаковое количество внимания всем дочерям. Однако девочки не ссорятся и с пониманием отнеслись к тому, что новый член семьи требует к себе повышенного внимания. Они наряду с мамой стараются уделять все свое свободное время новорожденному ребенку.

Шоу-бизнес в Telegram

30 сентября 2024, 17:33
Анна Хилькевич. Фото: YouTube / @vmeste.project
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Какие необычные подарки получили звезды от своих детей: показываем фото

Фото: соцсети / @zepyur_brutyan
Фото: Telegram / @aizalovesyou
Фото: соцсети / @poplavskaya_evge
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

По теме

Родившая Хилькевич испытывает жуткий страх: Скорее переходите, чтобы увидеть это уродство

"Сдувшийся мячик": фигура Хилькевич после родов оставляет желать лучшего
Анна Александровна Хилькевич

Анна Александровна Хилькевич актриса

ТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагоне

ТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагоне
Вагоны поездов – излюбленная локация у кинематографистов. Давайте вспомним любимые советские ленты, снятые в поездах. 1.

Многодетная Погребняк взвыла из-за новорожденного ребенка: Мне так плохо

Многодетная Погребняк взвыла из-за новорожденного ребенка: Мне так плохо
Мария Погребняк пожаловалась в соцсетях. Меньше месяца назад блогер Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз.

Собчак впервые публично раскрыла свой вес и заговорила об ожирении

Собчак впервые публично раскрыла свой вес и заговорила об ожирении
Ксения Собчак раскрыла свой вес и порассуждала о том, нужно ли ей худеть. Журналистка открыто рассказала о своих ощущениях по поводу фигуры и о том, как она относится к своему весу. "На данный момент мой вес составляет около 60 килограммов при росте 172 сантиметра", — сообщила Ксения, добавив, что индекс массы тела (ИМТ) равен 21,4.

ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного героя

ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного героя
Советский Союз существовал с 1922 по 1991 годы. За это время было снято 7250 фильмов для широкого кинопроката. Среди них были и культовые, и малоизвестные картины. Давайте вспомним советские киношедевры по именам главных героев. 1.

Вид Лолиты в гробу привел в ужас впечатлительную Стриженову

Вид Лолиты в гробу привел в ужас впечатлительную Стриженову
Недавняя выходка певицы Лолиты Милявской вызвала бурю обсуждений в сети. Артистка, известная своими эксцентричными поступками, решила поучаствовать в юмористическом шоу и разыграла свои собственные похороны, позировав в открытом гробу. Творческие порывы звезды не оставили равнодушными ее подписчиков.

Выбор читателей

29/09ВскТест: угадайте советский фильм по кадру с зеркалом 30/09ПндТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного героя 29/09ВскКиселев прокомментировал развод Шамана и рассказал про настоящую любовь певца 29/09ВскИзменилась до неузнаваемости: как теперь выглядит 61-летняя звезда "Сватов" Артемьева 29/09ВскДжонни Депп откровенно рассказал о тяжелом периоде после суда с Эмбер Херд 29/09ВскДержались за руки: Ирину Шейк застукали с новым мужчиной