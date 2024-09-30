Хилькевич не стала скрывать внешность новорожденной дочери

Актриса Анна Хилькевич недавно стала многодетной мамой. Она родила еще одну девочку, которую, вопреки семейной традиции, назвали Оливией. Ведь известно, что звезда "Универа" даже специально переименовала свою дочь Марию в Анну-Марию, чтобы имена всех членов семьи начинались с буквы "А". Правда, позже артистка пояснила, что сделала это из-за того, что девочка с раннего детства называла себя Аней, да и в будущем, если она выберет творческий путь, двойное имя может стать красивым творческим псевдонимом.
Имя младшей девочки пришло в голову, когда Хилькевич увидела ее в первый раз. До этого она не хотела называть новорожденную именно так, хотя сестрам и папе нравился этот вариант.
Теперь актриса с малышкой дома, и Анна вовсю наслаждается материнством. Она даже призналась, что не испытывает никакой послеродовой депрессии, поскольку знала, на что шла. Не стала Хилькевич скрывать и внешность только родившейся девочки. На вопрос подписчиков, на кого же похожа Оливия, телезвезда ответила: на сестер.
Кстати, недавно Анна делилась в блоге, что ей пока сложно уделять одинаковое количество внимания всем дочерям. Однако девочки не ссорятся и с пониманием отнеслись к тому, что новый член семьи требует к себе повышенного внимания. Они наряду с мамой стараются уделять все свое свободное время новорожденному ребенку.