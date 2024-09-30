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Понедельник 30 сентября

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Вид Лолиты в гробу привел в ужас впечатлительную Стриженову

Вид Лолиты в гробу привел в ужас впечатлительную Стриженову
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Недавняя выходка певицы Лолиты Милявской вызвала бурю обсуждений в сети. Артистка, известная своими эксцентричными поступками, решила поучаствовать в юмористическом шоу и разыграла свои собственные похороны, позировав в открытом гробу.

Творческие порывы звезды не оставили равнодушными ее подписчиков. Многие из них пришли в ужас от такого эпатажа и обрушились на нее с критикой.

На опубликованных снимках Лолита предстала в черном наряде, с руками, сложенными на груди, в окружении ярких букетов. Несмотря на мрачную обстановку, на лице певицы сияла улыбка. Она призналась, что когда ей предложили принять участие в этом необычном проекте, то она сразу же согласилась. Лолита отметила, что не верит в суеверия и считает шутки на такие темы вполне допустимыми.

Лолита Милявская. Кадр: соцсети

Однако не все поклонники разделили ее мнение. Многие пользователи соцсетей выразили недовольство и предостерегли звезду от возможных последствий ее шутки. Комментарии варьировались от настоятельных предупреждений о накликании беды до более саркастичных замечаний о том, что подобные выходки могут свидетельствовать о предчувствии скорого ухода из жизни. В ответ на критику Лолита не осталась в долгу и язвительно высмеивала тех, кто верит в приметы.

Телеведущая Екатерина Стриженова также не смогла пройти мимо. "Господи! Лола, как ты меня напугала". Несмотря на негативные отклики, Лолита продолжает оставаться верной своему стилю и не собирается отказываться от эпатажных поступков.

Шоу-бизнес в Telegram

30 сентября 2024, 10:36
Лолита Милявская. Кадр: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды на даче: Валерия, Лолита и другие позируют без прикрас

Певица Валерия. Фото: соцсети
Алина Загитова. Фото: соцсети
Анна Семенович. Фото: соцсети
Роза Сябитова. Фото: соцсети
Лолита Милявская. Фото: соцсети

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