Принципиальный конфликт Киркорова и певицы Славы закончился неожиданностью

Певица Слава поделилась радостной новостью о примирении с Филиппом Киркоровым. После долгого конфликта, возникшего из-за пластического хирурга Тимура Хайдарова, артистка отметила, что наконец-то почувствовала облегчение.



"У меня сразу как камень с души упал", — призналась она в интервью таблоиду Super. Слава выразила свою благодарность за возможность восстановить отношения с экс-мужем Примадонны.

Она подчеркнула, что Киркоров — это человек с огромным опытом в мире шоу-бизнеса, и общение с ним приносит ей радость. "Он мудрый человек, который знает, как вести себя в сложных ситуациях", — добавила певица.

Примирение произошло благодаря тому, что Филипп первым сделал шаг навстречу. Он не только назвал Славу красивой, но и откровенно признался ей в любви. Этот жест стал знаковым моментом в их отношениях и помог развеять недопонимание.

Конфликт между ними разгорелся после того, как Слава и ее коллега Любовь Успенская обвинили хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе. В ответ на это Филипп Киркоров встал на защиту врача, заявив, что на него клевещут и что Хайдаров — настоящий профессионал своего дела. Позже Слава призналась, что ей стыдно за весь этот скандал и она надеется, что их примирение положит конец всем недоразумениям.

Певица отметила, что ее отношение к Киркорову изменилось к лучшему после этого инцидента. Она считает его приятным собеседником и ценит его мудрость. "Я рада, что мы смогли все уладить и оставить прошлое позади", — заключила Слава.