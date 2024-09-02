Кушанашвили крепко приложил провалившегося Губина после громких слов о возвращении

В 90-е годы Андрей Губин покорил сердца миллионов. Певец стал практически легендой с тех пор, как в 2005 году покинул сцену.



Его хиты "Птица" и "Капля" до сих пор звучат в сердцах поклонников, но сам артист долгое время оставался вне медийного пространства. Летний фестиваль "Новая волна" в Сириусе стал неожиданным событием: Губин появился на трибьюте, однако не спел ни одной песни. Это решение вызвало бурную реакцию у ведущего Отара Кушанашвили.

В своем YouTube-шоу "Какого?!" Кушанашвили выразил недовольство тем, что Губин не воспользовался возможностью вернуться на сцену. Он отметил, что единственное исполнение песни могло бы стать триумфальным камбэком артиста. "Уверяю вас, более дорогостоящего артиста с той секунды бы не было в стране", — подчеркивает Отар. Он считает, что несмотря на длительное отсутствие, Губин по-прежнему интересен публике. "Ты же красивый молодой человек. Тебе пятьдесят. Ребенок подходит за автографом. Ты должен был выйти и спеть одну песню", — призывает Кушанашвили.

Эти слова отражают не только его личное мнение, но и общее мнение многих поклонников, которые надеются увидеть Губина на сцене. Отар также напомнил, что это не первый раз, когда он призывает артиста вернуться в шоу-бизнес. "Что стоит выйти из-за кулис и эту же "Птицу" пропеть? Начинаются разговоры о новом альбоме, но ничего не происходит", — говорит он.

Кушанашвили описал Губина как сложного, но обаятельного человека. "Андрей из обеспеченной семьи, у него другое воспитание. Он несговорчивый, неуживчивый, но очень обаятельный", — вспоминает журналист о совместных гастролях.

Возможно, сейчас именно тот момент, когда Губину стоит задуматься о возвращении. Публика все еще помнит его и ждет новых выступлений.