Возмутившую народ выходку Аллегровой в Сочи списали на возраст и здоровье

Инцидент с Ириной Аллегровой на выступлении в Сочи стал настоящей сенсацией в мире шоу-бизнеса. Певица, известная своим ярким сценическим образом и харизмой, проявила агрессию по отношению к журналистам, которые хотели осветить ее концерт.



Колкие ответы певицы и действия ее помощников, которые даже не стеснялись отталкивать репортеров, вызвали недоумение среди поклонников и общественности. Психолог Станислав Самбурский высказал мнение, что подобное поведение артистки может быть связано с ее возрастом и состоянием здоровья.

Аллегрова, которой уже 72 года, по словам эксперта, сталкивается с трудностями, связанными с физической выносливостью. "В шоу-бизнесе важно сохранять позитивный настрой и выглядеть безупречно, но с возрастом это становится все более сложной задачей", — отметил Самбурский. Он сравнил эмоциональные и физические затраты на выступление с работой на земле, подчеркивая, что артистам требуется немало сил для поддержания своего имиджа.

Кроме того, психолог указал на то, что хронические заболевания могут вызывать раздражительность и плохое настроение. "Все это может быть результатом стресса и усталости, которые являются постоянными спутниками творческих личностей", — добавил он. Артисты часто сталкиваются с необходимостью быстро восстанавливаться после гастролей и выступлений, что не всегда возможно.

Самбурский также отметил, что в мире шоу-бизнеса существует страх оказаться забытым. "Артисты понимают, что если они откажутся от выступления, на их место может прийти кто-то другой. Этот страх часто оказывается сильнее инстинкта самосохранения", — пояснил психолог.