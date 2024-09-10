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Вторник 10 сентября

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Елену Летучую чуть не убили на съемках: Начались панические атаки

Елену Летучую чуть не убили на съемках: Начались панические атаки
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Раскрыта причина, почему Елена Летучая была вынуждена покинуть шоу "Ревизорро".

Елена Летучая с 2014 по 2016 год была лицом программы "Ревизорро". Но позже ее сменили другие звезды, в числе которых Настасья Самбурская и Ида Галич.

Генеральный директор телеканалов "Пятница" и "Суббота" Николай Картозия в интервью рассказал, что Елена как никто подходила на эту роль и затмить ее уже было невозможно. Он же поделился тем, почему Летучая покинула проект.

По его словам, она стоически переносила все оскорбления сотрудников заведений, которые могли даже броситься с кулаками. Но после регулярных покушений психологическое состояния теледивы заметно ухудшилось.

Особенно повлиял случай, который стал последним в истории Елены на шоу. Однажды вся съемочная группа оказалась в большой опасности, а Летучую и вовсе чуть не убили. Ей пришлось спасаться бегством, причем босиком по полю.

"У нее начались панические атаки, мы закрыли проект", — пояснил Картозия.

По словам гендиректора в становление образа Летучей было вложено немало средств, однако она покорила все руководство, а после и зрителя своим твердым характером, который как нельзя лучше подходил под формат шоу "Ревизорро".

После проекта Летучая работала на программе "Детки-предки", с 2021 года начала преподавать в Высшей школе телевидения "Останкино". Попробовала ведущая себя и на поприще дизайна. Совместно с Ольгой Якубович она выпустила несколько капсульных коллекций, в которые входили в основном полюбившиеся ей строгие костюмы белого цвета.

Телеграм канал

10 сентября 2024, 09:19
Елена Летучая. Фото: YouTube / @NadinStrelets
YouTube @NadinStrelets• Требует проверки

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