Страдающий Иосиф Пригожин долгое время скрывал это от всех

Валерия раскрыла правду, касающуюся ее супруга.

Певица Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным более 20 лет. Пара охотно идет на контакт с прессой и всегда с удовольствием делится своим мнением по любому актуальному поводу.

Кроме того, знаменитости любят рассказывать и подробности из своей жизни, не скрывая от публики даже слабости. Так Валерия выдала, что долгое время скрывал ее муж от всех. Оказывается, продюсер часто сидит на диетах, но постоянно срывается. При этом старается не показывать это даже супруге.

"Он слышит мои шаги, с кухни выбегает, а лицо такое шкодное! Вот думаю, бедный мужик, страдает!", — раскрыла Валерия секрет мужа.

Пригожин в долгу не остался и сообщил, что у певицы тоже есть странности. Она запросто садиться в автомобили к незнакомцам, поскольку не может отличить свою машину от чужой. По словам продюсера, однажды его жена села в другой автомобиль и только по цвету коврика поняла, что ошиблась.

До этого Валерия признавалась, что у мужа есть раздражающая ее привычка громко разговаривать по телефону. Звезда в такие моменты с трудом сдерживает себя.

Напомним, Валерия и Иосиф Пригожин поженились в 2004 году. Продюсер рассказывал, что полюбил свою будущую жену с первого взгляда и долго боролся за ее внимание, она же смогла ответить ему взаимностью только, когда узнала его поближе.