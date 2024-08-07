МакSим пришлось оправдываться за свое нелепое поведение на публике

Марина Максимова в очередной раз заставила поклонников сомневаться.

Певица МакSим решила взять паузу в музыкальной карьере. При этом она обещала иногда выступать на частных мероприятиях. Причиной такого решения стало стали последствия перенесенной болезни и лечения. После курса реабилитации Марина Максимова заметила, что физически ей тяжело переносить большие концерты. Она может позволить себе выступать лишь под фонограмму, да и то на небольших мероприятиях.

Финансовое состояние певицы тоже пострадало, что стало заметно по ее райдеру. Теперь Максим просит, чтобы в примерке были соки, чай и фрукты. Поскольку на сцене увидеть исполнительницу хита "Знаешь ли ты" теперь сложно, поклонники вынуждены наблюдать за любимицей в социальной сети.

На днях МакSим поделилась видеороликом, после которого ей пришлось оправдываться за свое нелепое поведение на публике. Она вместе с дочерью и другими ребятами вышла на сцену, где исполнила довольно странный, по мнению подписчиков, танец. Чтобы исключить ненужные подозрения, Марина добавила подпись, где указала, что находится в полностью трезвом состоянии.

Напомним, ранее певица неоднократно появлялась перед народом в неадекватном состоянии, а год назад ей стало плохо прямо во время концерта в Сочи. На помощь подоспела бригада медиков. После этого Максимова прошла лечение в реабилитационном центре. Теперь артистка ведет здоровый образ жизни и занимается спортом.