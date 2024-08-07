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Среда 7 августа

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Готовящийся в пятый раз стать отцом Тарасов решился на страшное

Готовящийся в пятый раз стать отцом Тарасов решился на страшное
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Дмитрий Тарасов принял важное решение.

Футболист Дмитрий Тарасов и по совместительству бывший муж Ольги Бузовой недавно поделился с журналистами, что не против снова стать отцом. К настоящему времени его супруга Анастасия Костенко подарила ему четверых детей и заявила, что больше рожать не намерена.

Однако она призналась, что вполне способна подарить любовь еще одному ребенку, но физически устала ходить беременной и рожать. Вместе звездная чета воспитывает двоих дочерей и двоих сыновей, находясь в браке с 2018 года. Поэтому супружеской паре пришла идея удочерить девочку. Поклонники с уважением отнеслись к их решению. Чего не скажешь о другом.

Готовящийся в пятый раз стать отцом Тарасов решился на страшное, по мнению поклонников. Бывший футболист поделился в соцсети видеороликом, где ему в четыре руки делают маникюр и педикюр. При этом спортсмен спросил мнение подписчиков на этот счет: подобает ли мужчине делать эту процедуру.

Мнение поклонников разделилось. Большинство упрекнули Дмитрия, написав, что для мужчин нет ничего страшнее чрезмерного ухода за собой.

"Есть ножницы, этого хватит", "Можно же просто отгрызть", – пишут фолловеры.

Также некоторые посчитали, что увлекаться такими процедурами не стоит, поскольку так недалеко и до макияжа.

Телеграм канал

7 августа 2024, 15:53
Дмитрий Тарасов. Фото: YouTube / @sobchak
соцсети• Требует проверки

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