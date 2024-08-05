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Изменившаяся до неузнаваемости Надежда Бабкина вызвала тревогу

Изменившаяся до неузнаваемости Надежда Бабкина вызвала тревогу
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Надежда Бабкина в последнее время привлекает внимание поклонников не только своими музыкальными достижениями, но и изменениями во внешности. Летний отдых артистки стал поводом для обсуждений в социальных сетях.

На одном из снимков, опубликованных в блоге Бабкиной, она позирует на лужайке в яркой желтой рубашке и шортах. Однако большинство поклонников сосредоточились не на радостном моменте отдыха, а на значительных изменениях ее фигуры.

Певица, по их мнению, стала неузнаваемой после того, как потеряла, как минимум, десять килограммов. Эти изменения стали результатом не только летнего отдыха, но и недавних пластических операций, о которых сама Бабкина не стесняется говорить. В этом году она сделала круговую подтяжку лица и, вероятно, блефаропластику, что сделало ее взгляд более открытым.

Однако именно потеря веса и изменения внешности вызвали бурю недовольства среди поклонников. Они начали оставлять комментарии с просьбами к артистке остановиться с похудением. Некоторые пользователи даже выразили опасения, что звезда может использовать опасные препараты для похудения. В этом контексте поклонники призывают 74-летнюю артистку беречь свое здоровье.

Надежда Бабкина. Фото: соцсети

Известно, что ранее Бабкина успешно боролась с лишним весом с помощью интервального голодания. Однако сейчас многие считают, что она могла выбрать более рискованный путь. В комментариях к ее фотографиям звучат тревожные нотки. Подписчики беспокоятся о том, что постоянные эксперименты с внешностью могут негативно сказаться на ее здоровье.

Сама Надежда Георгиевна делится радостью от отдыха в Крыму, называя это место "местом силы и счастья". Тем не менее, ее подписчики явно обеспокоены тем, как сильно изменилось ее лицо и фигура. Они выражают надежду, что изменения во внешности — это всего лишь временное явление и что певица сможет найти баланс между желанием выглядеть молодо и заботой о собственном здоровье.

Телеграм канал

5 августа 2024, 15:04
Надежда Бабкина. Фото: Феликс Грозданов
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"С ума сошли?": Надежда Бабкина выдала подноготную Марии Шукшиной

Фото: соцсети / @shukshina_maria
Фото: соцсети / @shukshina_maria
Фото: соцсети / @shukshina_maria
Фото: соцсети / @shukshina_maria
Фото: соцсети / @shukshina_maria

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