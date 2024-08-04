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Воскресенье 4 августа

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"Такое издевательство": народ пристыдил переделанную Семенович за несуразность

"Такое издевательство": народ пристыдил переделанную Семенович за несуразность
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Певица Анна Семенович хотела как лучше, а получилось как всегда.

В настоящий момент Анна Семенович вместе с новым возлюбленным проводит время в Турции, откуда выкладывает множество кадров в популярную социальную сеть. Поклонники внимательно рассматривают фотографии и видеозаписи знаменитости, поэтому мимо них не проходит ни одна деталь.

В частности, недавно Анна опубликовала снимок, на котором позирует возле некоего ограждения на побережье. Подписчики увидели, что часть ограждения искажена из-за манипуляций со снимков. Они пришли к выводу, что певица, желая сделать фигуру стройнее, не обратила внимание на искривившиеся предметы рядом. Все это выглядит, по мнению поклонников, несуразно.

"Это такое издевательство над фотошопом", "Вы стали неестественно худой", "Зачем фотошопить, и при этом так убого?", – пристыдила публика переделанную в фоторедакторе артистку.

Анна Семенович. Фото: соцсети

Публикация просуществовала недолго. Вскоре Анна Семенович удалила неудачную фотографию, вероятно, признав свою ошибку.

Ранее Анна Семенович призналась в "звездной болезни". Артистка вспомнила период своей жизни, когда она считала свою персону важнее других. Слова экс-солистки группы "Блестящие" приводили "Дни.ру".

Телеграм канал

4 августа 2024, 14:10
Анна Семенович. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Малиновская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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