Почти как Шаман: названа самая дорогая артистка российской эстрады

Гонорары отечественных артистов растут в геометрической прогрессии.

В последнее время артисты российской эстрады поражают публику своими гонорарами. Некоторые из них даже переплюнули звезд кинематографа. Теперь выяснилось, кто из исполнительниц нашей страны является самой дорогой звездой.

Буквально вчера общественность и депутаты высказались однозначно о дорогостоящем выступлении певца Шамана в Оренбурге. За свое часовое выступление Ярослав Дронов затребовал 16,6 млн рублей. Это положило начало разговорам о новой инициативе – сократить бюджет госзакупок до 1 млн рублей.

Однако не один только Shaman оценивает себя столь высоко, Ирина Аллегрова не далеко ушла от молодого патриота. Она стала самой дорогой артисткой российской эстрады. Звезда очень редко соглашается на корпоративы и строго отбирает аудиторию, поэтому и подняла ценник на такой высокий уровень. Кроме того, есть и другие условия. Во время исполнения легендарных хитов строго запрещено вести фото или видеосъемку. Заведение также необходимо закрыть, а гости разрешены лишь те, что согласованы заранее.

Только выполнив все эти условия, можно пригласить Ирину Аллегрову выступить на своем мероприятии за 16,5 млн рублей. Кстати, раньше самой дорогой артисткой являлась Алла Пугачева, которая запрашивала за одно свое выступление 40-45 млн рублей, но теперь уехавшая Примадонна осталась в прошлом, и на пьедестал, судя по стоимости, взошла Императрица.