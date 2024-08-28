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Среда 28 августа

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Страх перед жуткой болью помешал Лолите воплотить заветное желание

Страх перед жуткой болью помешал Лолите воплотить заветное желание
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Лолита Милявская стала объектом внимания из-за своих экспериментов со внешностью. На недавнем конкурсе "Новая волна" в Сочи она появилась с временной татуировкой на шее, что вызвало интерес и обсуждения среди поклонников и журналистов.

Однако, как выясняется, постоянные татуировки — это не для нее. В интервью Лолита призналась, что боится боли и предпочитает временные татуировки, которые легко смываются водой. "Что попадает, то я и клею", — сказала она, подчеркивая свою игривую натуру и любовь к переменам. Это заявление отражает ее философию жизни: артистка считает, что настроение может меняться каждый день, и поэтому постоянные татуировки не соответствуют ее внутреннему состоянию.

Лолита всегда была известна своим нестандартным подходом к стилю и самовыражению. Она не боится экспериментировать с внешностью, выбирая яркие наряды и смелые образы. Временные татуировки позволяют ей оставаться в тренде и вносить разнообразие в свой имидж без долгосрочных обязательств.

Кроме того, Лолита прокомментировала выступление молодой певицы Люси Чеботиной на "Новой волне". Певица исполнила кавер на популярную песню "Пошлю его на" и даже отрезала себе волосы на сцене. По словам Милявской, ее реакция была весьма эмоциональной: "Челюсть упала" от восхищения.

Сегодня Милявская продолжает оставаться одной из самых ярких и неординарных фигур в российском шоу-бизнесе. Ее подход к татуировкам — это лишь один из многих примеров того, как она использует искусство для отражения своего внутреннего мира. Временные татуировки становятся символом ее свободы и способности адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, показывая, что истинная красота заключается в разнообразии и самовыражении.

Телеграм канал

28 августа 2024, 15:41
Лолита Милявская. Фото: соцсети
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды на даче: Валерия, Лолита и другие позируют без прикрас

Певица Валерия. Фото: соцсети
Алина Загитова. Фото: соцсети
Анна Семенович. Фото: соцсети
Роза Сябитова. Фото: соцсети
Лолита Милявская. Фото: соцсети

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