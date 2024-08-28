Строящая из себя императрицу Аллегрова оказалась сварливой злобный бабкой

Появление Ирины Аллегровой на "Новой волне" в Сочи запомнилось. И тем, что 72-летняя певица не попадала в свою же фонограмму. И тем, что в очередной раз явила свою, прикрытую дорогими тряпками, сущность.

Ирина Аллегрова много лет принципиально не общается с журналистами. Мол, спрашивают и пишут не о том. Ей, наверное, интересно говорить про принципы звуковысотной организации музыки и логику гармонической тональности, а проклятые писаки норовят написать про романы да диеты... Она даже фотографировать себя запрещает – так тошнит ее от камер, вспышек, телефонов.

Можно долго рассуждать о причинах. То ли это какая-то личная обида, то ли последствия возрастных изменений сознания... Поэтому ведет себя она, прямо скажем, как сварливая злобная бабка, но вовсе не как императрица. Пишет в соцсетях не самые красивые посты про доставших ее журналистов, кричит на репортеров, бегает от них, как в одно место ужаленная, требует прикрывать ее тряпками, чтобы не попасть в объективы...

Она забывает, что короля делает свита. Что только журналисты подогревают интерес публики к звезде. Что общение с прессой – обязательная часть работы артиста. Ее коллеги – Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дима Билан и многие другие – прекрасно понимают это. Они выходят к прессе в любом состоянии и настроении. Общаются и позируют столько, сколько от них просят. Как говорила мудрая Алла Пугачева, плохо не то, что пишет пресса, а плохо, если она не пишет. Примадонна всегда была королевой самопиара и обещала уйти на пенсию только в том случае, если интерес журналистов к ней погаснет. "Я никогда не сужусь с журналистами, не опровергаю чушь, которую по меня придумывают, – говорила Примадонна. – Я лучше о ней спою". И правда, она даже выпустила песню с такими словами: "Уважаемый автор, я статью прочитала вашу, // Взяв полкапельки фактов, вы наполнили ложью чашу".

Но вот Аллегровой даже на восьмом десятке лет этой мудрости не хватает, увы. Как и элементарного такта. Журналисты, которые часами под ливнем и ураганом ждали ее на "Новой волне", не присев, не поев и не попив, вряд ли заслуживают, чтобы на них кричали, чтобы им "тыкали", матерились. Они делают все это не ради своего удовольствия и не от того, что больше нечем заняться – могли бы спокойно лежать на пляже и не гоняться за "шальной императрицей".

А Аллегрова, если считает себя звездой, должна вести себя именно так, а не как, извините, старая ***** или халда с рынка. Звезда – это светило, которое указывает дорогу, в тепле которого хочется греться, которое собирает вокруг себя планеты.

В противном же случае это – космический мусор и пыль.