Строящая из себя императрицу Аллегрова оказалась сварливой злобный бабкой

Алсу и Ян Абрамов официально разведены Тесты Петросян в шоке от концерта SHAMAN'a Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей УтяшевойОторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 82-летний Лев Лещенко смертельно болен82-летний Лев Лещенко смертельно болен Явившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамствоЯвившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамство Больше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугуБольше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугу

Лента новостей

Среда 28 августа

15:41Страх перед жуткой болью помешал Лолите воплотить заветное желание 15:33Строящая из себя императрицу Аллегрова оказалась сварливой злобный бабкой 13:42Потерявший конечности Костомаров горько высказался о своей жизни 11:41Народ в недоумении: вернувшаяся на сцену Натали объявила о своих гонорарах 10:43Тест: Какому герою "Джентльменов удачи" принадлежит эта фраза 09:54Крутой рассказал о связи арестованного Дурова с больным Губиным 09:30Адвокат заявил об истинной причине развода Алсу: Это конец 09:11Стала известна стоимость свадьбы сына Наташи Королевой: влетела в копеечку 08:41SHAMAN подвергся публичному осуждению: Аморально! 06:04Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит выступил против Рузиля Минекаева из "Слова пацана" 03:26ТЕСТ: В каких советских мультфильмах пели эти песни 00:14Тяжелобольной Губин внезапно запел 21:24Ольга Кириллова: у москвичей осталась неделя чтобы подать заявку на голосование бумажным бюллетенем 21:15Прилюдно оголившая ноги Орбакайте в эпатажном наряде вызвала переполох 19:31Алсу сделала заявление после развода с Абрамовым 19:14Попавшая под раздачу Бородина вынуждена оправдываться из-за романа с новым любовником 19:01"Берегу его от стресса": Киркоров с новым телом боится показаться на глаза 92-летнему отцу 18:22ТЕСТ: Знаете ли вы значения советских лозунгов? 17:34"Кристина в юности": Киркоров спелся с копией Орбакайте 17:28В Общественном штабе отметили успех тестового голосования 17:0687-летняя Немоляева объявилась за пределами Москвы после слухов о попадании в больницу 16:10Ублажал и массировал: Агутина и Варум засняли во время откровенных ласк 15:52Сделано заявление после данных о госпитализации Дружининой: Уже два года назад похоронили 15:41Официально: брак Алсу и Яна Абрамова расторгнут 15:18На какие культурные мероприятия можно потратить баллы "Миллиона призов" 14:39Обманутая мошенниками Долина лишилась еще одной квартиры 12:25Шура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе 12:00Киркоров ошарашенной Рудковской: "В долг не даю!" 11:00Галкин жестко высказался о Вайкуле: Только деньги интересны 10:30Переживший обширный инфаркт 64-летний Николаев рассказал о состоянии 09:59Неизлечимо больная Светлана Светличная оказалась прикована к постели 09:09Народная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии 08:35Ольга Орлова без фильтров ужаснула подписчиков 06:15Беременная Сати Казанова шокировала публику своим состоянием: Почернели зубы и язык 03:19ТЕСТ: Угадай советскую сказку по одной цитате 00:14Лера Кудрявцева раскрыла истинную причину задержания Павла Дурова 21:51Сдвинул к обочине Нагиева и Петрова: назван самый любимый россиянами артист 21:42ТЕСТ: Угадай, чем занималась советская организация, по ее названию 20:56Близкий Пугачевой мужчина сделал громкое заявление о конфликте Примадонны с Градским 19:51Известный шоумен раскрыл причину возмутительной выходки Баскова 17:57Разведенку Лерчек сняли во время утех с женатым певцом: Подходит больше, чем бывший 17:35У кого бицепсы крепче: накачанная Алсу побила мощного Киркорова 17:27Оркестр имени Силантьева исполнит хиты Александры Пахмутовой 17:12"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a 17:04Появление Костомарова на публике в окружении медсестер вызвало ажиотаж 16:31"Это ошибка": вернувшаяся в Россию Решетова взяла слово перед скандальным судом 16:02"В помойку": Наталья Фриске наехала на Люсю Чеботину из-за перепетого хита сестры 15:52Жена раскрыла жуткие детали борьбы находившегося на грани Кушанашвили с раком 12:23Новоиспеченная жена Харламова Ковальчук приняла важное решение для своей карьеры 11:17Сбежавший за границу Дмитрий Тарасов заявил о пятом ребенке
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Строящая из себя императрицу Аллегрова оказалась сварливой злобный бабкой

Строящая из себя императрицу Аллегрова оказалась сварливой злобный бабкой
225

Появление Ирины Аллегровой на "Новой волне" в Сочи запомнилось. И тем, что 72-летняя певица не попадала в свою же фонограмму. И тем, что в очередной раз явила свою, прикрытую дорогими тряпками, сущность.

Ирина Аллегрова много лет принципиально не общается с журналистами. Мол, спрашивают и пишут не о том. Ей, наверное, интересно говорить про принципы звуковысотной организации музыки и логику гармонической тональности, а проклятые писаки норовят написать про романы да диеты... Она даже фотографировать себя запрещает – так тошнит ее от камер, вспышек, телефонов.

Можно долго рассуждать о причинах. То ли это какая-то личная обида, то ли последствия возрастных изменений сознания... Поэтому ведет себя она, прямо скажем, как сварливая злобная бабка, но вовсе не как императрица. Пишет в соцсетях не самые красивые посты про доставших ее журналистов, кричит на репортеров, бегает от них, как в одно место ужаленная, требует прикрывать ее тряпками, чтобы не попасть в объективы...

Она забывает, что короля делает свита. Что только журналисты подогревают интерес публики к звезде. Что общение с прессой – обязательная часть работы артиста. Ее коллеги – Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дима Билан и многие другие – прекрасно понимают это. Они выходят к прессе в любом состоянии и настроении. Общаются и позируют столько, сколько от них просят. Как говорила мудрая Алла Пугачева, плохо не то, что пишет пресса, а плохо, если она не пишет. Примадонна всегда была королевой самопиара и обещала уйти на пенсию только в том случае, если интерес журналистов к ней погаснет. "Я никогда не сужусь с журналистами, не опровергаю чушь, которую по меня придумывают, – говорила Примадонна. – Я лучше о ней спою". И правда, она даже выпустила песню с такими словами: "Уважаемый автор, я статью прочитала вашу, // Взяв полкапельки фактов, вы наполнили ложью чашу".

Ирина Аллегрова. Фото: Феликс Грозданов

Но вот Аллегровой даже на восьмом десятке лет этой мудрости не хватает, увы. Как и элементарного такта. Журналисты, которые часами под ливнем и ураганом ждали ее на "Новой волне", не присев, не поев и не попив, вряд ли заслуживают, чтобы на них кричали, чтобы им "тыкали", матерились. Они делают все это не ради своего удовольствия и не от того, что больше нечем заняться – могли бы спокойно лежать на пляже и не гоняться за "шальной императрицей".

А Аллегрова, если считает себя звездой, должна вести себя именно так, а не как, извините, старая ***** или халда с рынка. Звезда – это светило, которое указывает дорогу, в тепле которого хочется греться, которое собирает вокруг себя планеты.

В противном же случае это – космический мусор и пыль.

Телеграм канал

28 августа 2024, 15:33
Ирина Аллегрова. Фото: Феликс Грозданов
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пугачева, Аллегрова и другие звезды, которые носят парики

Фото: Valeriy Matusov / Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Anton Belitsky / Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Появилась тревожная новость о состоянии 72-летней Аллегровой
Ирина Александровна Аллегрова

Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

 Ирина Александровна Аллегрова

Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

Страх перед жуткой болью помешал Лолите воплотить заветное желание

Страх перед жуткой болью помешал Лолите воплотить заветное желание
Лолита Милявская стала объектом внимания из-за своих экспериментов со внешностью. На недавнем конкурсе "Новая волна" в Сочи она появилась с временной татуировкой на шее, что вызвало интерес и обсуждения среди поклонников и журналистов. Однако, как выясняется, постоянные татуировки — это не для нее.

Потерявший конечности Костомаров горько высказался о своей жизни

Потерявший конечности Костомаров горько высказался о своей жизни
Роман Костомаров опубликовал грустный пост в Сети. Олимпийский чемпион Роман Костомаров не раз сокрушался на тему своей жизни.

Народ в недоумении: вернувшаяся на сцену Натали объявила о своих гонорарах

Народ в недоумении: вернувшаяся на сцену Натали объявила о своих гонорарах
Певица Натали объявила о скором возобновлении творческой деятельности. Год назад певица Натали пережила семейную трагедию – скоропостижно скончался ее любимый супруг.

Тест: Какому герою "Джентльменов удачи" принадлежит эта фраза

Тест: Какому герою "Джентльменов удачи" принадлежит эта фраза
Пройдем по следам советской комедии "Джентельмены удачи". Доцент, Косой, Хмырь и Василий Алибабаевич или просто Али-баба – эти герои запомнились каждому из нас с самого детства.

Крутой рассказал о связи арестованного Дурова с больным Губиным

Крутой рассказал о связи арестованного Дурова с больным Губиным
Трибьют-концерт песен Андрея Губина стал одним из ключевых событий конкурса "Новая волна", который завершился в Сочи. Композитор и продюсер Игорь Крутой рассказал "Дни.ру", как возникла идея пригласить на Черноморское побережье исполнителя хита "Такие девушки, как звезды". "Во-первых, Андрею исполнилось 50 лет, во-вторых, мы дружим, – говорит Игорь Яковлевич.

Выбор читателей

26/08Пнд"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a 27/08ВтрНародная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии 26/08ПндСдвинул к обочине Нагиева и Петрова: назван самый любимый россиянами артист 27/08ВтрШура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе 26/08ПндИзвестный шоумен раскрыл причину возмутительной выходки Баскова 27/08ВтрГалкин жестко высказался о Вайкуле: Только деньги интересны