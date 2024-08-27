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Вторник 27 августа

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Попавшая под раздачу Бородина вынуждена оправдываться из-за романа с новым любовником

Попавшая под раздачу Бородина вынуждена оправдываться из-за романа с новым любовником
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Ксения Бородина вновь дала повод говорит о себе. На этот раз причиной стали ее отношения с Николаем Сердюковым, участником реалити-шоу "Последний герой".

Ксения активно делится своими чувствами в социальных сетях, публикуя в соцсетях совместные фото и видео, где они выглядят счастливыми и влюбленными. Однако не все так просто: несмотря на позитивные моменты, Бородина сталкивается с волной критики и насмешек со стороны подписчиков.

Многие не верят в искренность ее чувств и ставят под сомнение намерения Сердюкова. В ответ на это Ксения выпустила длинный пост, в котором попыталась оправдаться и объяснить свои действия. Она заявила, что ее отношения могут стать примером для других женщин, особенно тех, кто считает, что после 40 лет шансы на любовь стремятся к нулю.

"Мне пишут женщины, которые потеряли надежду. Я хочу, чтобы они знали: любовь возможна в любом возрасте", — написала она. Это заявление вызвало еще большее недовольство у пользователей интернета. Некоторые из них отметили, что акцент на возрасте звучит неуместно и даже оскорбительно. "С каких пор 40 — это глубокая старость?", — задались вопросом комментаторы.

Ксения Бородина. Фото: Феликс Грозданов

Бородина также упомянула, что раньше придерживалась мнения о том, что счастье лучше хранить в тайне. Однако теперь она решила открыто делиться своими чувствами: "Я поняла, что хочу быть с тобой и не боюсь этого показать". Но даже такие откровения не смогли растопить ледяные сердца ее подписчиков. Многие продолжают подшучивать над её романом и выражают недовольство по поводу "наигранности" ее постов.

Критика Ксении не ограничивается только ее отношениями; она также подвергается обсуждению за свои высказывания о возрасте. Подписчики указывают на то, что ее слова могут создавать негативное восприятие женщин старше 40 лет. Они считают, что подобные заявления лишь усугубляют стереотипы о возрасте и одиночестве.


Телеграм канал

27 августа 2024, 19:14
Ксения Бородина. Фото: соцсети
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Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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