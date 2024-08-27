Беременная Сати Казанова шокировала публику своим состоянием: Почернели зубы и язык

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Вторник 27 августа

06:15Беременная Сати Казанова шокировала публику своим состоянием: Почернели зубы и язык 03:19ТЕСТ: Угадай советскую сказку по одной цитате 00:14Лера Кудрявцева раскрыла истинную причину задержания Павла Дурова 21:51Сдвинул к обочине Нагиева и Петрова: назван самый любимый россиянами артист 21:42ТЕСТ: Угадай, чем занималась советская организация, по ее названию 20:56Близкий Пугачевой мужчина сделал громкое заявление о конфликте Примадонны с Градским 19:51Известный шоумен раскрыл причину возмутительной выходки Баскова 17:57Разведенку Лерчек сняли во время утех с женатым певцом: Подходит больше, чем бывший 17:35У кого бицепсы крепче: накачанная Алсу побила мощного Киркорова 17:27Оркестр имени Силантьева исполнит хиты Александры Пахмутовой 17:12"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a 17:04Появление Костомарова на публике в окружении медсестер вызвало ажиотаж 16:31"Это ошибка": вернувшаяся в Россию Решетова взяла слово перед скандальным судом 16:02"В помойку": Наталья Фриске наехала на Люсю Чеботину из-за перепетого хита сестры 15:52Жена раскрыла жуткие детали борьбы находившегося на грани Кушанашвили с раком 12:23Новоиспеченная жена Харламова Ковальчук приняла важное решение для своей карьеры 11:17Сбежавший за границу Дмитрий Тарасов заявил о пятом ребенке 10:30Поклонницы рыдают: Стас Михайлов отказался выступать без этого 09:56Глубоко беременная звезда "Универа" Анна Хилькевич едва не лишилась ребенка 08:21"Начинаю нервничать": 74-летний Буйнов поставил точку в вопросе ухода на пенсию 06:17Наживший долги Сергей Жуков крупно поплатился после решения суда 03:29Маколей Калкин отмечает 44-летие: вспоминаем взлеты и падения звезды фильма "Один дома" 00:09Нордический или европейский: как определить свой фототип, и научиться загорать без вреда для здоровья 20:19Правдивые фото: как 68-летняя Лариса Долина выглядит без макияжа и фотошопа 18:14Дочь окончательно отреклась от Брэда Питта и официально сменила фамилию 17:23"Это враги, а не коллеги": Газманов высказался о предавших Россию артистах 15:17На те же грабли: эти звезды шоу-бизнеса сошлись после громкого расставания 12:34Тест: насколько хорошо вы помните культовую советскую комедию "Усатый нянь" 11:29Внушение и гипноз: Кравец раскрыла использованные при обмане Долиной методики спецслужб 10:19Погибла совсем молодой: стало известно о жуткой трагедии в семье Кейт Миддлтон 06:17Легенде советского кино Тереховой исполнилось 82 года: вспоминаем самую яркую роль актрисы 03:236 советов для тренировки английского языка: как научиться делать это быстро 00:33Как отличить натуральный камень от подделки? 18:0241-летний Тимати решил остепениться и завести семью: Я вдоволь погулял 16:23Дочь Тома Круза решила отказаться от роскошной жизни и ушла из дома 14:05Ностальгический тест: угадай любимое детское советское кино по одному кадру 12:11Ирина Дубцова категорически отказалась принимать предложение Павла Воли 10:06Решетова появилась на публике с другим мужчиной на фоне слухов о романе с мужем Алсу 06:20Дэвид Бекхэм показал свой огромный кабачок – фото внутри 03:09ТЕСТ для тех, кто смотрел "В гостях у сказки" в СССР 00:15Орбакайте отказалась от встречи с матерью 23:33"Иначе тяжело дышать":50-летний Губин рассказал о борьбе с тяжелым заболеванием 22:00"Мотор не тянет": появившийся на публике Губин едва ходит – свежее фото певца 21:14ТЕСТ на знание советских аббревиатур: попробуй ответить на все вопросы 19:58"Не должна быть коровой": Зверев отругал Волочкову за внешний вид 19:15Сжегшего деньги Моргенштерна* разыскивают приставы 17:22Униженная мужем Седокова страдает перед разводом 16:29Водонаева публично высмеяла Волочкову: а ведь недавно защищала 15:31Москвичи успешно протестировали систему ДЭГ перед выборами в Мосгордуму 14:19Могилу Пухляша Дмитрия Красилова разгромили вандалы
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Беременная Сати Казанова шокировала публику своим состоянием: Почернели зубы и язык

Беременная Сати Казанова шокировала публику своим состоянием: Почернели зубы и язык
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Сати Казанова пробует нетрадиционные методы лечения.

Бывшая участница проекта "Фабрика звезд" Сати Казанова в июне обнародовала новость о своей долгожданной беременности. 41-летняя певица призналась, что новое состояние дается ей нелегко, в ее возрасте организмов ресурса недостаточно для двоих. На фоне этого она даже вынуждена была приостановить свои выступления, поскольку перестала справляться с работой физически. И вот теперь беременная Сати Казанова несколько шокировала публику своим состоянием.

Знаменитость поделилась в соцсетях, каким образом поднимает себе гемоглобин. Будучи вегетарианкой, исполнительница вынуждена искать альтернативные способы, которые ужасают подписчиков своим средневековьем. Звезда обратилась к народной медицине и нашла рецепт восполнения железа в организме с помощью яблок и гвоздей. Для этого Сати взяла кислое яблоко, воткнула в него гвозди и оставила на некоторое время. Когда гвозди проржавели, она съела этот испорченный, судя по виду, фрукт.

После такого метода она сразу же почувствовала изменения в организме. Певица рассказала, что после употребления такого нашпигованного яблока у нее "почернели зубы и язык". Несмотря на это и призывы подписчиков остановиться и обратиться к медикам, беременная звезда намерена продолжать эксперимент. Впрочем, врачи давно отвергли подобные методы лечения, хотя сама артистка настаивает, что делает это по рекомендациям эскулапов.

Напомним, Сати стала вегетарианкой почти 20 лет назад. Сначала она увлеклась йогой, а позже начала убирать из рациона продукты животного происхождения. Ее муж итальянский фотограф Стефано Тиоццо поддерживает супругу во всем.

Телеграм канал

27 августа 2024, 06:15
Сати Казанова. Фото: кадр из шоу "Импровизация"
соцсети• Требует проверки

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