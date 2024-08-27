Беременная Сати Казанова шокировала публику своим состоянием: Почернели зубы и язык

Сати Казанова пробует нетрадиционные методы лечения.

Бывшая участница проекта "Фабрика звезд" Сати Казанова в июне обнародовала новость о своей долгожданной беременности. 41-летняя певица призналась, что новое состояние дается ей нелегко, в ее возрасте организмов ресурса недостаточно для двоих. На фоне этого она даже вынуждена была приостановить свои выступления, поскольку перестала справляться с работой физически. И вот теперь беременная Сати Казанова несколько шокировала публику своим состоянием.

Знаменитость поделилась в соцсетях, каким образом поднимает себе гемоглобин. Будучи вегетарианкой, исполнительница вынуждена искать альтернативные способы, которые ужасают подписчиков своим средневековьем. Звезда обратилась к народной медицине и нашла рецепт восполнения железа в организме с помощью яблок и гвоздей. Для этого Сати взяла кислое яблоко, воткнула в него гвозди и оставила на некоторое время. Когда гвозди проржавели, она съела этот испорченный, судя по виду, фрукт.

После такого метода она сразу же почувствовала изменения в организме. Певица рассказала, что после употребления такого нашпигованного яблока у нее "почернели зубы и язык". Несмотря на это и призывы подписчиков остановиться и обратиться к медикам, беременная звезда намерена продолжать эксперимент. Впрочем, врачи давно отвергли подобные методы лечения, хотя сама артистка настаивает, что делает это по рекомендациям эскулапов.

Напомним, Сати стала вегетарианкой почти 20 лет назад. Сначала она увлеклась йогой, а позже начала убирать из рациона продукты животного происхождения. Ее муж итальянский фотограф Стефано Тиоццо поддерживает супругу во всем.