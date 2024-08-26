У кого бицепсы крепче: накачанная Алсу побила мощного Киркорова

Алсу стала участницей очередного дня конкурса "Новая волна", который в эти дни проходит в Сочи. На концерте суперзвезд она выступила со своим нестареющим хитом "Иногда". А за кулисами ее ждал корреспондент "Дни.ру".

Алсу сейчас находится на пике вокальной и физической формы. Кажется, что так хорошо она не выглядела прежде.

"У меня всю жизнь плоский животик, несмотря на рождение троих детей, – улыбается певица. – Природа наградила! Я, конечно, занимаюсь фитнесом, но без фанатизма – каждое утро делаю растяжку и 20 отжиманий".

На этой фразе певица подняла рукав футболки и продемонстрировала мощные бицепсы – итог упорной работы над телом. И кажется, она своими рельефными мышами на руках перещеголяла самого Филиппa Киркорова, который в начале "Новой волны" потряс всех своим новым телом и "банками" на руках. И Алсу явно побила короля российской эстрады, поскольку у нее бицепсы свои, натуральные, естественные.

Киркоров всем рассказывает, что с 5 утра ежедневно пашет в спортзале, что упорядочил питание – больше никакой картошки и газировки. Рассказала про диету и Алсу: "Я стройна от природы, хотя мне никто не верит – я стройная в папу. Просто стараюсь не есть ничего вредного жареного, вредного. Хотя позволить могу себе даже булочки. Я довольна своим весом – он у меня стабильный уже много лет".