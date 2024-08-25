Внушение и гипноз: Кравец раскрыла использованные при обмане Долиной методики спецслужб

Лариса Долина стала жертвой чудовищной аферы, в результате которой лишилась сотен миллионов рублей, а у шикарной квартиры оказались другие владельцы. Певица и актриса Алена Кравец поддержала коллегу в этой непростой ситуации.



"Я была в шоке, когда узнала, – говорит Алена. – Лариса Александровна – опытная, мудрая женщина, я думала, она никогда не попадется на удочку мошенников".



Через общих знакомых Кравец знает, что Долину несколько месяцев обрабатывали при помощи методов НЛП, внушения и гипноза. "Ее запугали так, что лишили воли, – говорит Кравец. – По отношению к ней применялись методики, которые используют спецслужбы. Шло очень мощное воздействие на психику".

Алена рассказала, что у нее в друзьях есть хорошие адвокаты, которые не дадут Долиной лишиться ее любимой квартиры в центре Москвы. Сейчас она под арестом и любые операции и сделки с ней запрещены.

"Если Лариса Александровне будет нужна помощь, она всегда может рассчитывать на мое участие и поддержку, – говорит Алена. – Но она молодец, боец. Не сломалась, не замкнулась, работает. А вся эта неприятная история будет для всех нас уроком", – заключает Кравец.

Сама Лариса Долина на эту болезненную тему предпочитает не говорить, а все вопросы журналистов о квартире называет "запрещенными".