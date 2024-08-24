41-летний Тимати решил остепениться и завести семью: Я вдоволь погулял

Тимати заявил о своих намерениях в вопросе личной жизни. После громкого расставания с Анастасией Решетовой, с которой он провел шесть лет, у исполнителя и бизнесмена было несколько мимолетных увлечений.



Сейчас сердце Тимура принадлежит Валентине Ивановой, с которой он встречается уже более двух лет. Это время стало важным этапом для Тимати: его семья, включая маму, тепло приняла Валентину, что стало значительным знаком для поклонников.

В недавнем выпуске шоу "Натальная карта", Тимати неожиданно открылся, опровергнув слухи о своих страхах перед серьезными отношениями. Он подчеркнул, что никогда не испытывал фобии к официальному браку, а скорее стремился найти ту единственную, с которой хотел бы связать свою жизнь навсегда. Рэпер признался, что не спешил с предложением руки и сердца, так как хотел насладиться свободой и опытом, прежде чем сделать такой серьезный шаг.

"Я вдоволь погулял, мир посмотрел", — сказал он, добавив, что к 40 годам пришло время осознанно подходить к вопросам брака. Музыкант отметил, что ему важно было избежать громких разводов и скандалов, которые часто сопровождают звездные отношения. Он хочет создать крепкий союз, основанный на доверии и взаимопонимании.

Тимати также вспомнил о своих предыдущих отношениях с Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой. Каждое из этих свиданий оставило свой след в его жизни, но ни одно не завершилось свадьбой. Он выразил надежду на то, что теперь, когда он нашел Валентину, у него есть все шансы построить долгосрочные отношения.

Поклонники с нетерпением ждут новостей о возможной свадьбе. Тимати намекнул на то, что в ближайшем будущем могут произойти важные изменения в его личной жизни. "Я планирую", — добавил он многообещающе, оставив фанатов в ожидании.