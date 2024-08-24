41-летний Тимати решил остепениться и завести семью: Я вдоволь погулял

Возвращение Андрея Губина Тесты Пластическая операция Даны Борисовой Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему ЛазаревуОторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву Россияне скорбят: стало известно о смерти КончаловскогоРоссияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского Со святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смертиСо святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти Всплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартиройВсплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартирой

Лента новостей

Суббота 24 августа

18:0241-летний Тимати решил остепениться и завести семью: Я вдоволь погулял 16:23Дочь Тома Круза решила отказаться от роскошной жизни и ушла из дома 14:05Ностальгический тест: угадай любимое детское советское кино по одному кадру 12:11Ирина Дубцова категорически отказалась принимать предложение Павла Воли 10:06Решетова появилась на публике с другим мужчиной на фоне слухов о романе с мужем Алсу 06:20Дэвид Бекхэм показал свой огромный кабачок – фото внутри 03:09ТЕСТ для тех, кто смотрел "В гостях у сказки" в СССР 00:15Орбакайте отказалась от встречи с матерью 23:33"Иначе тяжело дышать":50-летний Губин рассказал о борьбе с тяжелым заболеванием 22:00"Мотор не тянет": появившийся на публике Губин едва ходит – свежее фото певца 21:14ТЕСТ на знание советских аббревиатур: попробуй ответить на все вопросы 19:58"Не должна быть коровой": Зверев отругал Волочкову за внешний вид 19:15Сжегшего деньги Моргенштерна* разыскивают приставы 17:22Униженная мужем Седокова страдает перед разводом 16:29Водонаева публично высмеяла Волочкову: а ведь недавно защищала 15:31Москвичи успешно протестировали систему ДЭГ перед выборами в Мосгордуму 14:19Могилу Пухляша Дмитрия Красилова разгромили вандалы 13:51Неузнаваемая Борисова после пластической операции обратилась к россиянам 13:01Тестовое голосование в Москве проходит в штатном режиме 12:32150 коллективов из разных стран соберет в столице "Московская a cappella" 12:22Выздоровевший Боярский заломил тройную цену за выступления 12:02Роскошный подарок для Киркорова от уехавшей из России Пугачевой произвел фурор 11:53Феноменально изменившийся Киркоров раскрыл секрет своей новой идеальной фигуры 11:00Долина откровенно поделилась опытом столкновения с мошенниками: Всякое в жизни бывает 10:45Россияне в шоке: Shaman попал в Книгу рекордов 09:51Почти свободная Алсу намерена отсудить у мужа крупный куш – список внушительный 09:27Бывший любовник Бузовой задержан полицией из-за многомиллионной аферы 09:15Избивавший жен Марат Башаров нашел способ искупить свою вину 08:41В Москве началось тестирование системы электронного голосования 06:10Идеальные варианты для помолвочных колец. Как выбрать то самое? 03:26Диетолог раскрыла секрет похудения Ковальчук после родов 00:14Открылись новые подробности развода Алсу: дело не в Абрамове 23:06В столице открыто более 40 литературных мастерских "Московского долголетия" 22:11Театральный фестиваль пройдет 24 августа на Северном речном вокзале 21:13Как в фильмах ужасов: в Сеть слили фото изуродованной отеками Даны Борисовой 19:23Грамотей или двоечник? Тест на знание русского языка – ответь на 10 непростых вопросов 18:18Нашли замену: Агата Муцениеце лишилась работы на Первом 17:21"Бывают осложнения": переделанная Мамаева влезла в скандал вокруг хирурга Хайдарова 17:02Усадьба "Кусково" приглашает на грандиозный бал-маскарад 24 и 25 августа 16:43"День знаний" в Кремле объединит все поколения семьи 16:39Форум-фестиваль "Москва 2030" показал стратегии развития города – эксперт 16:09На рынке "Москва – на волне" проходят Дни Якутии 15:16Москва приглашает на первую Международную неделю кино 14:34Названа баснословная цена свадебного платья невестки Наташи Королевой 14:17Дизайн своей станции метро можно создать на форуме-фестивале "Москва 2030" 14:13Звезда "Кадетства" Владимир Стеклов борется с раком 12:59Тест: угадай знаменитых актеров по фото их детей 12:42Эксперт: Программа "Миллион призов" помогает развитию предпринимательства 12:25Какие мероприятия проходят в Москве в День Государственного флага 11:11Дава воссоединился с возлюбленной: он снова счастлив
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

41-летний Тимати решил остепениться и завести семью: Я вдоволь погулял

41-летний Тимати решил остепениться и завести семью: Я вдоволь погулял
321

Тимати заявил о своих намерениях в вопросе личной жизни. После громкого расставания с Анастасией Решетовой, с которой он провел шесть лет, у исполнителя и бизнесмена было несколько мимолетных увлечений.

Сейчас сердце Тимура принадлежит Валентине Ивановой, с которой он встречается уже более двух лет. Это время стало важным этапом для Тимати: его семья, включая маму, тепло приняла Валентину, что стало значительным знаком для поклонников.

В недавнем выпуске шоу "Натальная карта", Тимати неожиданно открылся, опровергнув слухи о своих страхах перед серьезными отношениями. Он подчеркнул, что никогда не испытывал фобии к официальному браку, а скорее стремился найти ту единственную, с которой хотел бы связать свою жизнь навсегда. Рэпер признался, что не спешил с предложением руки и сердца, так как хотел насладиться свободой и опытом, прежде чем сделать такой серьезный шаг.

"Я вдоволь погулял, мир посмотрел", — сказал он, добавив, что к 40 годам пришло время осознанно подходить к вопросам брака. Музыкант отметил, что ему важно было избежать громких разводов и скандалов, которые часто сопровождают звездные отношения. Он хочет создать крепкий союз, основанный на доверии и взаимопонимании.

Тимати также вспомнил о своих предыдущих отношениях с Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой. Каждое из этих свиданий оставило свой след в его жизни, но ни одно не завершилось свадьбой. Он выразил надежду на то, что теперь, когда он нашел Валентину, у него есть все шансы построить долгосрочные отношения.

Поклонники с нетерпением ждут новостей о возможной свадьбе. Тимати намекнул на то, что в ближайшем будущем могут произойти важные изменения в его личной жизни. "Я планирую", — добавил он многообещающе, оставив фанатов в ожидании.

Телеграм канал

24 августа 2024, 18:02
Тимати. Фото: соцсети
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Что известно о новой сексуальной подруге рэпера Тимати

Фото: instagram.com/darbytattoo_official
Фото: instagram.com/darbytattoo_official
Фото: instagram.com/darbytattoo_official
Фото: instagram.com/darbytattoo_official

По теме

Решетова похвасталась кольцом за несколько миллионов от тайного любовника на фоне скандала с Алсу

Тимати раскрыл причину своего ухода со сцены
Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Дочь Тома Круза решила отказаться от роскошной жизни и ушла из дома

Дочь Тома Круза решила отказаться от роскошной жизни и ушла из дома
Дочь Тома Круза и Кэти Холмс сделала смелый шаг. 18-летняя Сури Круз покинула роскошный дом родителей и переехав в общежитие. Это решение стало важным этапом в ее жизни, так как Сури поступила в Университет Карнеги-Меллона, где занятия начнутся 26 августа.

Ностальгический тест: угадай любимое детское советское кино по одному кадру

Ностальгический тест: угадай любимое детское советское кино по одному кадру
Cоветское кино подарило нам целый пласт фильмов, которые многие до сих пор вспоминают с нежностью. Многие картины мы пересматриваем по сей день. Все ли детские советские фильмы вы помните? Давайте проверим это в новом тесте.

Ирина Дубцова категорически отказалась принимать предложение Павла Воли

Ирина Дубцова категорически отказалась принимать предложение Павла Воли
Ирина Дубцова раскрыла причины отказа участвовать в реалити-шоу "Выжить в Дубае". Певица рассказала о своем решении в недавнем интервью с Ляйсан Утяшевой. По словам артистки, предложение Павла Воли было весьма заманчивым, однако жаркий климат Объединенных Арабских Эмиратов стал решающим фактором.

Решетова появилась на публике с другим мужчиной на фоне слухов о романе с мужем Алсу

Решетова появилась на публике с другим мужчиной на фоне слухов о романе с мужем Алсу
Скандал вокруг предполагаемого романа Анастасии Решетовой с мужем певицы Алсу не утихает по сей день. Сплетни о тайных встречах брюнетки и женатого мужчины всколыхнули интернет-пространство, разделив пользователей на два лагеря. На фоне этого эмоционального накала Анастасия решила выйти в свет.

Дэвид Бекхэм показал свой огромный кабачок – фото внутри

Дэвид Бекхэм показал свой огромный кабачок – фото внутри
Дэвид Бекхэм поделился своим хобби в соцсети. Бывший футболист сборной Англии, секс-символ многих девушек, Дэвид Бекхэм в последнее время стал настоящим фермером.

Выбор читателей

23/08ПтнРоскошный подарок для Киркорова от уехавшей из России Пугачевой произвел фурор 23/08ПтнОткрылись новые подробности развода Алсу: дело не в Абрамове 23/08ПтнИдеальные варианты для помолвочных колец. Как выбрать то самое? 22/08ЧтвКак в фильмах ужасов: в Сеть слили фото изуродованной отеками Даны Борисовой 23/08ПтнМогилу Пухляша Дмитрия Красилова разгромили вандалы 23/08Птн"Не должна быть коровой": Зверев отругал Волочкову за внешний вид