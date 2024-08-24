ТЕСТ для тех, кто смотрел "В гостях у сказки" в СССР

Все, кто жил во времена СССР, помнят приветствие доброй тете Вали. Телепередача "В гостях у сказки" была самой любимой у советских детей. В те времена также существовала привычка подчеркивать время выхода интересной программы, так вот именно "В гостях у сказки" обязательно выделялась, ее смотрели всей семье.
Наш тест создан по мотивам родной передачи. Ответьте на вопросы из знакомых с детства фильмов для детей.
ТЕСТ
1. Что может случиться, согласно песне из "Красной шапочки", "если долго по дорожке топать, ехать и бежать..."
А. "Можно в Африку добраться"
Б. "Можно в Африку прийти"
В. "Можно где-то оказаться"
2. Сложный вопрос. В "Морозко" эти две девочки сыграли второстепенную роль, а где они сыграли главную?
А. "Королевство кривых зеркал"
Б. "Приключения Маши и Вити"
В. "Снегурочка"
3. Что значит имя главной злодейки Анидаг в сказке "Королевство кривых зеркал"
А. Кобра
Б. Гадина
В. Змея
4. За сколько Буратино хотел продать свою азбуку?
А. За 5 золотых
Б. За 4 сольдо
В. За 10 монет
5. На чем учил кататься Митя Василису Премудрую в сказке "Там, на неведомых дорожках…"
А. На ступе
Б. На велосипеде
В. На самокате
6. Как звали персонажа Михаила Боярского в фильме "Новогодние приключения Маши и Вити"
А. Кот Тимофей
Б. Кот Баюн
В. Кот Матвей
7. Что предсказал Король в конце сказки "Золушка"
А. Что у принца и Золушки будет много детей
Б. Что у принца и Золушки родится дочь, которая выйдет замуж за мальчика-пажа
В. Что у принца и Золушки родится сын, который будет похож на отца
ОТВЕТЫ
1. Б. Можно в Африку прийти
2. А. "Королевство кривых зеркал"
3. Б. Гадина
4. Б. За 4 сольдо
5. Б. На велосипеде
6. В. Кот Матвей
7. Б. Что у принца и Золушки родится дочь, которая выйдет замуж за мальчика-пажа