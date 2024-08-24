ТЕСТ для тех, кто смотрел "В гостях у сказки" в СССР

Вспоминаем добрые советские фильмы для детей.



Все, кто жил во времена СССР, помнят приветствие доброй тете Вали. Телепередача "В гостях у сказки" была самой любимой у советских детей. В те времена также существовала привычка подчеркивать время выхода интересной программы, так вот именно "В гостях у сказки" обязательно выделялась, ее смотрели всей семье.

Наш тест создан по мотивам родной передачи. Ответьте на вопросы из знакомых с детства фильмов для детей.

ТЕСТ

1. Что может случиться, согласно песне из "Красной шапочки", "если долго по дорожке топать, ехать и бежать..."

А. "Можно в Африку добраться"

Б. "Можно в Африку прийти"

В. "Можно где-то оказаться"

2. Сложный вопрос. В "Морозко" эти две девочки сыграли второстепенную роль, а где они сыграли главную?

А. "Королевство кривых зеркал"

Б. "Приключения Маши и Вити"

В. "Снегурочка"

3. Что значит имя главной злодейки Анидаг в сказке "Королевство кривых зеркал"

А. Кобра

Б. Гадина

В. Змея

4. За сколько Буратино хотел продать свою азбуку?

А. За 5 золотых

Б. За 4 сольдо

В. За 10 монет

5. На чем учил кататься Митя Василису Премудрую в сказке "Там, на неведомых дорожках…"

А. На ступе

Б. На велосипеде

В. На самокате

6. Как звали персонажа Михаила Боярского в фильме "Новогодние приключения Маши и Вити"

А. Кот Тимофей

Б. Кот Баюн

В. Кот Матвей

7. Что предсказал Король в конце сказки "Золушка"

А. Что у принца и Золушки будет много детей

Б. Что у принца и Золушки родится дочь, которая выйдет замуж за мальчика-пажа

В. Что у принца и Золушки родится сын, который будет похож на отца

ОТВЕТЫ

1. Б. Можно в Африку прийти

2. А. "Королевство кривых зеркал"

3. Б. Гадина

4. Б. За 4 сольдо

5. Б. На велосипеде

6. В. Кот Матвей

7. Б. Что у принца и Золушки родится дочь, которая выйдет замуж за мальчика-пажа