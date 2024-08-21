Раскованная Алсу поразила россиян откровенным видом на фоне развода с Абрамовым

41-летняя певица Алсу вновь привлекла внимание поклонников. Она поделилась свежим фото, на котором позирует в трендовой черной мини-юбке, подчеркивающей ее стройные ноги.



Снимок был сделан в примерочной, где артистка с уверенностью продемонстрировала свой стиль и вкус. Подписчики не остались равнодушными к этому образу.

Многие отметили, что после расставания с предпринимателем Яном Абрамовым, с которым Алсу была в браке с 2006 года и воспитывала троих детей, она стала выглядеть более раскованно и уверенно. Некоторые пользователи даже высказали мнение, что развод пошел ей на пользу, освободив от ненужных переживаний и дав возможность сосредоточиться на себе.

Развод Алсу стал неожиданностью для многих. В конце мая текущего года она подала на расторжение брака, но причины разрыва остались за пределами публичного обсуждения. Тем не менее, источники, близкие к семье, утверждали, что бизнесмен неоднократно изменял певице.

Одной из предполагаемых разлучниц называли модель Анастасию Решетову. Позже сама Алсу подтвердила эту информацию, назвав Решетову "девушкой с низкой социальной ответственностью", что добавило еще больше масла в огонь общественного интереса к личной жизни артистки.

Теперь же Алсу активно делится моментами своей жизни в социальных сетях, демонстрируя не только стильные наряды, но и новую уверенность в себе. Ее публикации вызывают бурную реакцию среди подписчиков, которые поддерживают ее в этом новом этапе жизни. Многие отмечают, что певица выглядит счастливой и полной сил, что вдохновляет их самим стремиться к позитивным изменениям.