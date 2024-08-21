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Среда 21 августа

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Примадонна серьезно больна: до чего Галкин* довел Пугачеву в эмиграции

Примадонна серьезно больна: до чего Галкин* довел Пугачеву в эмиграции
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Состояние Аллы Пугачевой вызывает серьезные опасения.

Алла Пугачева недавно перебралась в Латвию, где стала чаще выходить в свет. Поклонники заметили, что ее состояние далеко от идеального, но делали скидку на возраст. Однако, как оказалось, все гораздо сложнее. По мнению родных Примадонны, она серьезно больна.

Проживая в России, певица тщательно следила за своим здоровьем, регулярно проходила осмотры и сдавала все анализы. Теперь же, находясь в эмиграции, Алла Борисовна не смогла найти подходящего врача. Исполнительница даже начала консультироваться с московскими докторами, когда ее самочувствие стало сильно ухудшаться. Хотя в любой беседе Пугачева отрицает проблемы со здоровьем.

Родственники уверены, что виной всему ее муж-иноагент Максим Галкин*, который довел звезду до такого состояния. По их мнению, ему на руку беспомощность знаменитой супруги.

Ранее Стас Барецкий сделал заявление о скором тайном возвращении Аллы Пугачевой в Россию. По словам артиста, Примадонна планирует приехать без мужа, чтобы подать на развод с Галкиным*. К тому же шоумен предполагает, что Примадонна намерена уйти от супруга именно к нему. Барецкий признался, что в таком случае не сможет отказать легендарной исполнительнице и даже откажется от молодых красоток, которые вьются вокруг него.


*признан в России иностранным агентом.

Телеграм канал

21 августа 2024, 08:31
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Телеграм-канал @prankersoryan, Страсти• Требует проверки

Фоторепортаж

"Куда дели настоящую Пугачеву?": Вместо Примадонны выводят в свет одобренных двойников

Наталья Буйницкая. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com

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