Примадонна серьезно больна: до чего Галкин* довел Пугачеву в эмиграции

Состояние Аллы Пугачевой вызывает серьезные опасения.

Алла Пугачева недавно перебралась в Латвию, где стала чаще выходить в свет. Поклонники заметили, что ее состояние далеко от идеального, но делали скидку на возраст. Однако, как оказалось, все гораздо сложнее. По мнению родных Примадонны, она серьезно больна.

Проживая в России, певица тщательно следила за своим здоровьем, регулярно проходила осмотры и сдавала все анализы. Теперь же, находясь в эмиграции, Алла Борисовна не смогла найти подходящего врача. Исполнительница даже начала консультироваться с московскими докторами, когда ее самочувствие стало сильно ухудшаться. Хотя в любой беседе Пугачева отрицает проблемы со здоровьем.

Родственники уверены, что виной всему ее муж-иноагент Максим Галкин*, который довел звезду до такого состояния. По их мнению, ему на руку беспомощность знаменитой супруги.

Ранее Стас Барецкий сделал заявление о скором тайном возвращении Аллы Пугачевой в Россию. По словам артиста, Примадонна планирует приехать без мужа, чтобы подать на развод с Галкиным*. К тому же шоумен предполагает, что Примадонна намерена уйти от супруга именно к нему. Барецкий признался, что в таком случае не сможет отказать легендарной исполнительнице и даже откажется от молодых красоток, которые вьются вокруг него.





*признан в России иностранным агентом.