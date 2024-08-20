60-летняя Азиза собралась замуж

Певица Азиза не стала скрывать перемены в личной жизни.

Певицу Азизу недавно заметили на Черноморском побережье. Туда она отправилась не просто отдыхать, у артистки насыщенный гастрольный график. Но не только вокальные данные горячо обсуждались поклонниками в этот раз, не менее интересна стала личная жизнь исполнительницы.

Артистка рассказала поклонникам, что всегда с большим удовольствием приезжает на родные курорты. Она заметила, что сейчас города российского побережья находятся на достаточно высоком уровне, сравнимом с заграничным.

После концертов звезда осталась отдохнуть на пляже и удивляет фанатов своими утонченными формами. Не ускользнула от внимательных поклонников и немаловажная деталь: на безымянном пальце певицы сверкает обручальное кольцо.

К слову, в конце 2022 года Азиза сняла этот аксессуар, поскольку рассталась со своим итальянским мужем. Брак продлился недолго, после чего супруг певицы Алессандро Лортэ уехал в Италию. Исполнительница осталась в Москве.

На этот раз артистка не стала скрывать, что собралась замуж. Она рассказала журналистам, что в ее жизни наметились серьезные перемены. Кроме того, звезда добавила, что любит и любима, и это вдохновляет ее на написание новых песен.

Азиза всегда пользовалась большим вниманием со стороны мужского пола. На одном из концертов в Сочи один из поклонников взлетел на сцену к артистке и принялся целовать ей руки.