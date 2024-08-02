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Пятница 2 августа

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Суд вынес решение в отношении ездившего пьяным за рулем Тимберлейка

Суд вынес решение в отношении ездившего пьяным за рулем Тимберлейка
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Джастин Тимберлейк оказался в центре скандала после того, как его лишили прав управления автомобилем в Нью-Йорке. Это решение стало результатом инцидента, произошедшего 18 июня, когда артист был арестован за вождение в нетрезвом виде.

Спустя почти два месяца после ареста, певец появился в суде в Саг-Харборе по видеосвязи из Антверпена, где в настоящее время проходит его гастрольный тур по Европе. На слушании Тимберлейк не признал себя виновным по одному из обвинений в вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Его адвокат пытался закрыть дело, ссылаясь на ошибки в документах об обвинениях, однако судья отреагировал на это довольно резко. Он предостерег адвоката от безответственных комментариев и подчеркнул серьезность ситуации. В результате этого судья официально приостановил действие водительских прав Тимберлейка в Нью-Йорке, однако не уточнил срок этой меры.

Для многих поклонников и наблюдателей это решение стало неожиданностью, учитывая статус Тимберлейка как одной из самых ярких звезд современной музыки. Его карьера была наполнена успехами, включая множество хитов и наград, но теперь она столкнулась с новыми вызовами. Ожидается, что этот инцидент повлияет на его репутацию и карьеру, особенно в свете того, что артисты часто становятся объектами общественного внимания.

Вождение в нетрезвом виде — серьезное правонарушение, которое может иметь далеко идущие последствия не только для самого нарушителя, но и для окружающих. Тимберлейк — человек, находящийся под пристальным вниманием общественности, он должен осознавать свою роль и влияние на молодежь и поклонников.

Телеграм канал

2 августа 2024, 21:39
Джастин Тимберлейк. Фото: Соцсети
Daily Mail✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дети подарили Тимберлейку доску для серфинга

Киган Майкл Кей и Джастин Тимберлейк
Несмотря на большое количество звездных гостей, главными героями премии всегда считались тинейджеры.
Хлоя Морец.
Джессика Альба.
Лучшим драматическим сериалом в этом году были признаны горячо любимые подростками "Милые обманщицы".
Ведущими премии стали актриса Виктория Джастис и рестлер Джон Сина, которые успели сменить несколько образов за вечер, показать акробатические трюки и спародировать кандидатов в президенты США, Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.
Звезда кино Дженнифер Гарнер и начинающая актриса Кайли Роджерс.
Визажист Канди Джонсон.
Лучшим актером был признан Крис Эванс за работу в фильме "Первый мститель: Противостояние".
Актриса и звезда YouTube Тила Данн.
Лучшей актрисой стала Хлоя Морец за работу в фильме "Соседи: На тропе войны 2".
Главным героем вечера стал Джастин Тимберлейк, который получил специальный приз — награду десятилетия за выдающиеся достижения в области музыки. Артист произнес очень длинную и эмоциональную речь, в которой отметил, что с мнением подростков нужно считаться и рассказал о своем пути к успеху.

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