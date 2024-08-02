СМИ: Внук Пугачевой тайно вернулся в Россию для лечения из-за нехватки денег

Летом 2024 года стало известно, что Никита вернулся на родину не только для встреч с семьей, но и для медицинских обследований. Инсайдеры сообщают, что певец уже много лет страдает от полипов в желчном пузыре, что требует постоянного контроля и лечения.
Несмотря на то что Никита Пресняков долгое время проживал в США вместе со своей возлюбленной, он столкнулся с высокими ценами на медицинские услуги в этой стране. Лечение и обследования в американских клиниках обойдутся ему в значительную сумму, и, видимо, финансовые затруднения вынудили его вернуться в Россию, где медицинские услуги могут быть более доступными.
Никита продолжает заниматься своей музыкальной карьерой, однако, по данным СМИ, его популярность за границей оставляет желать лучшего. В отличие от своего звездного имени, которое связано с выдающимися успехами его бабушки, Никита не смог добиться такого же признания на зарубежной сцене. Вернувшись в Россию, он надеется не только на медицинскую помощь, но и на возможность восстановить свою карьеру в родной стране.
Интересно отметить, что ранее сообщалось о том, что Никита уехал из России в Испанию к своему отцу и братьям. Это также могло быть связано с поиском поддержки и стабильности в непростое для него время. В последние месяцы жизнь Преснякова была под пристальным вниманием СМИ, и каждый шаг артиста вызывал обсуждения среди поклонников и журналистов.
Кроме того, в прессе активно обсуждаются и другие аспекты жизни звездной семьи. Например, стилист Сергей Зверев недавно отказался называть Аллу Пугачеву «подружкой», что также вызвало общественный интерес. Все эти события подчеркивают напряженность и сложность ситуаций, с которыми сталкиваются знаменитости, даже когда речь идет о здоровье и личных отношениях.
Таким образом, возвращение Никиты Преснякова в Россию открывает новую главу в его жизни. Он надеется на поддержку семьи и возможность получить необходимое лечение. Время покажет, как сложится его музыкальная карьера и какие шаги он предпримет для улучшения своего здоровья.