Полная история любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма: от знакомства до семейной идиллии

Гордон назвала истинную причину развода Алсу Тесты Сенсационное заявление дочери Киркорова о матери Игры Сонник

Топ новостей недели

Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре МосквыТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы Теперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и БрухуновойТеперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и Брухуновой "Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни"Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт МиддлтонНайдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон

Лента новостей

Воскресенье 18 августа

12:06Полная история любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма: от знакомства до семейной идиллии 10:12Финансовые трудности и тяжелые испытания: что ждет Брежневу после возвращения в Россию 06:37Милославской предрекли резкие измнения в карьере после расставания с Петровым 03:3451-летняя Хайди Клум откровенно рассказала о влиянии детей на ее третий брак 00:16"Несите платок": Ковальчук сделала эмоциональное заявление после свадьбы с Харламовым 22:08В Москве приведут в порядок 28 домов с кронштейнами под балконами в 2024 году 20:11Новый аудиогид приглашает на увлекательные прогулки по живописным уголкам Москвы 18:10Борющаяся с раком Кейт Миддлтон запретила упоминать в своем присутствии Меган Маркл 16:43Тест для самых внимательных: угадай советский фильм по фрагменту афиши 14:29Почему Анджелина Джоли пошла на радикальные меры и порвала связь с отцом 12:17Не только Долина: кто из звезд шоу-бизнеса пострадал от происков мошенников 10:22Сегодня Олегу Табакову могло исполниться 89 лет: вспоминаем яркую жизнь артиста 06:24Как скинуть 5 лет без хирургического вмешательства 03:13Мир потрясен: найден убийца звезды "Друзей" Мэттью Перри 00:14Как познакомить парня с мамой: 7 дельных советов 22:50Какие соцучреждения можно посетить в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" 22:19Пелагея отомстила бывшему мужу за слезы семилетней дочери 21:46Костенко нажила серьезные проблемы после рождения четвертого ребенка 20:15А где Сердюков? У Бородиной случилась истерика на свадьбе 18:55Продюсер назвал сроки возвращения оскандалившейся Глюкозы на сцену после лечения 18:42"Самый лучший в мире": Боня предъявила публике нового партнера 18:1221 год брака: Наталья Штурм развелась с мужем-тираном 18:11На Камчатке завершилась "менделеевская" смена форума "Экосистема. Заповедный край" 17:48Лолита сделала сенсационное заявление о женитьбе Лепса на 18-летней избраннице 17:32"У нас прибавление": объявившая о пополнении в семье Гагарина показала малыша 17:13В народную программу команды Собянина в МГД войдут новые проекты поддержки ДНР 16:46Эксперт по туризму советует посетить площадку "Московского чаепития" 16:16"Пожалеешь еще сто раз": готовящейся к свадьбе Бородиной предрекли скорый конец 15:55Подхватившую инфекцию Наташу Королеву экстренно госпитализировали 15:23Со святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти 14:33Фитнес-марафон в выходные в Москве: зумба, барре и стретчинг 14:16ТЕСТ: Вставь пропущенное слово в знаменитую фразу из советского фильма 13:45Первый этап программы реновации завершен в 47 районах Москвы 13:05В Москве построят четыре спорткомплекса общей площадью 22,8 тысячи квадратных метров 12:54Влюбленная Бородина готовится к свадьбе: торжество пройдет на Алтае 12:36Здание школы на 825 мест на Волоколамском шоссе готово почти на 90% 12:26Оголившаяся Орбакайте замечена в ночном клубе в компании чужих мужиков: шок 11:14Опозорившаяся Глюк'oZа наотрез отказалась лечиться 10:28Бари Алибасов серьезно болен: врачи поставили неутешительный диагноз 09:42Вскрылись страшные подробности аферы с Долиной: Пострадавших больше 08:49Павел Прилучный предъявил публике взрослого сына 04:43Вот где собака зарыта: королевский биограф рассказал правду о семье монархов 00:17Близкая подруга рассказала о проблемах в семье Леры Кудрявцевой 22:32Москвичей приглашают на фестиваль здорового образа жизни в парке "Ходынское поле" 22:015 самых популярных маршрутов онлайн-гида "Узнай Москву" в летний сезон 21:27Новый маршрут для прогулок по столице открыл фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы" 21:12Гузеева перед возвращением в Россию отдала свою малышку чужим людям 20:55Вернисаж и арт-маркет на Никитском бульваре: что ждет участников 20:23Новый облик станции Царицыно МЦД-2: создание комфортного транспортного хаба 19:51Новые жилые комплексы по программе реновации появятся в Конькове и Бескудниковском
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Полная история любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма: от знакомства до семейной идиллии

Полная история любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма: от знакомства до семейной идиллии
138

Кейт Миддлтон и принц Уильям – это пара, чья история любви кажется настоящей сказкой. Их путь начался в далеком 2001 году в университете Сент-Эндрюса, где они оба учились.

Два мира, один университет

Представьте себе: принц Уильям, с детства готовящийся к великим делам, посещает спортивные секции и элитные пансионы. В то же время Кейт Миддлтон, хоть и не из королевской семьи, также не сидела сложа руки — ее родители инвестировали в ее образование, и она всегда была в центре внимания. Их встреча произошла в университете Сент-Эндрюса, и с этого момента началась удивительная история любви.

Первый раз Уильям увидел Кейт на модном показе, где она блистала в прозрачном черном платье. Этот момент стал знаковым: принц не удержался и попытался поцеловать ее на вечеринке. Тогда еще никто не догадывался, что это милое приключение перерастет в нечто большее!

Дружба перерастает в нечто большее

Со временем Кейт и Уильям стали близкими друзьями. Они вместе посещали различные мероприятия и даже жили в студгородке, вдали от королевской суеты. Кейт иногда готовила для Уильяма, а принц, в свою очередь, охотно помогал на кухне. Казалось, что романтика между ними назревала сама собой.

Однако критический момент настал, когда после нескольких лет дружбы и небольшого разрыва Кейт снова вернулась в его жизнь. Британские таблоиды окрестили ее "Кэтти, что ждет", подчеркивая ожидание предложения. Все изменилось после серьезной беседы с королевой Елизаветой II, которая подтолкнула Уильяма к решению.

Помолвка в Кении

Уильям решил сделать Кейт предложение в Кении, на месте, которое имеет особое значение для него. Он взял с собой легендарное кольцо, оставленное ему матерью. В ноябре 2010 года они объявили о помолвке, и Кейт начала вписываться в королевскую жизнь.

Долгожданная свадьба

В апреле 2011 года Кейт вышла замуж за принца на по-настоящему королевской свадьбе в Вестминстерском аббатстве. Лондон в тот день превратился в настоящую тусовку: 2200 гостей, среди которых были не только дипломаты, но и звезды мирового масштаба — Элтон Джон, Канье Уэст и супруги Бекхэмы. Это событие стало настоящим рекордом!

Свадебное платье Кейт, разработанное дизайнером Сарой Бертон, было настоящим произведением искусства: кружевной корсет, изготовленный вручную по технике, зародившейся в Ирландии в 1820-х, и шлейф длиной 270 сантиметров. Сестра Пиппа помогала ей справляться с ним. Это была свадьба, которая запомнилась на долгие годы!

Семейное счастье

С тех пор Кейт и Уильям стали родителями троих детей: сына Джорджа, дочери Шарлотты и сына Луи. Их жизнь — это сочетание королевских обязанностей и семейного счастья. Эта сказка продолжается с новыми счастливыми главами, и их история любви вдохновляет многих по всему миру.

Телеграм канал

18 августа 2024, 12:06
Кейт Миддлтон. Скриншот: YouTube-канал "The Royal Family"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

По теме

Кейт Миддлтон и принц Уильям решают конфликты необычным способом – что они делают?

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Финансовые трудности и тяжелые испытания: что ждет Брежневу после возвращения в Россию

Финансовые трудности и тяжелые испытания: что ждет Брежневу после возвращения в Россию
Вера Брежнева недавно поделилась своими мыслями о том, каково было бы ей, если бы она осталась в России. Известная певица призналась, что развод с Константином Меладзе стал для нее тяжелым испытанием. По мнению артистки, если бы она не уехала, то пережила бы этот период гораздо легче.

Милославской предрекли резкие измнения в карьере после расставания с Петровым

Милославской предрекли резкие измнения в карьере после расставания с Петровым
Карьера Стаси Милославской только начнет набирать обороты после расставания с Александром Петровым. Такое мнение выразил Кинокритик Роман Григорьев. В последние месяцы актрису заметили в трех проектах, и впереди ее ждет новая драма "Чужие деньги", где она сыграла вместе с Максимом Матвеевым.

51-летняя Хайди Клум откровенно рассказала о влиянии детей на ее третий брак

51-летняя Хайди Клум откровенно рассказала о влиянии детей на ее третий брак
Хайди Клум откровенно рассказала о том, как ее четверо детей повлияли на ее третий брак с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Модель поделилась трогательной историей о том, как наследники стали частью важного момента в ее жизни – предложении руки и сердца. Супермодель воспитывает троих детей от своего бывшего мужа Сила: 14-летнюю Лу, 18-летнего Генри и 17-летнего Йохана, а также 20-летнюю дочь Лени от Флавио Бриаторе.

"Несите платок": Ковальчук сделала эмоциональное заявление после свадьбы с Харламовым

"Несите платок": Ковальчук сделала эмоциональное заявление после свадьбы с Харламовым
Свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук состоялась 7 августа. Она стала одним из самых ярких событий в мире шоу-бизнеса. Впервые после торжества актриса поделилась своими впечатлениями и эмоциями в личном блоге.

Борющаяся с раком Кейт Миддлтон запретила упоминать в своем присутствии Меган Маркл

Борющаяся с раком Кейт Миддлтон запретила упоминать в своем присутствии Меган Маркл
Кейт Миддлтон приняла решение оградить себя от стресса, связанного с постоянными скандалами, которые окружают ее семью. В этом году летние каникулы британская королевская семья проводит в живописном шотландском замке Балморал. Сообщается, что там отдыхают король Карл, королева Камилла, принц Уильям, Кейт и их дети.

Выбор читателей

16/08ПтнСо святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти 16/08ПтнА где Сердюков? У Бородиной случилась истерика на свадьбе 16/08ПтнПелагея отомстила бывшему мужу за слезы семилетней дочери 16/08ПтнПодхватившую инфекцию Наташу Королеву экстренно госпитализировали 16/08Птн"У нас прибавление": объявившая о пополнении в семье Гагарина показала малыша 16/08ПтнКостенко нажила серьезные проблемы после рождения четвертого ребенка