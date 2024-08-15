Гузеева перед возвращением в Россию отдала свою малышку чужим людям

Телеведущая Лариса Гузеева снова привлекла внимание общественности. Артистка поделилась радостной новостью о том, что ей удалось найти новый дом для приблудного котенка.



Ведущая шоу "Давай поженимся!" наслаждается отдыхом в Болгарии, где проводит большую часть лета в своих уютных апартаментах на побережье Черного моря. Этот отпуск стал не только возможностью отдохнуть от суеты, но и шансом сделать доброе дело.

Перед своим возвращением в Россию, Лариса решила помочь беззащитному животному, которое оказалось на улице. Она активно искала людей, готовых взять малышку к себе, используя свои соцсети для распространения информации. Гузеева предложила потенциальным владельцам не только пушистого питомца, но и возможность личной встречи с ней. Это необычное предложение привлекло внимание многих, и вскоре ей удалось найти идеальную семью для котенка.

Счастливые новые владельцы — муж с женой, которые сразу же откликнулись на призыв телеведущей. Они проявили заботу и любовь к животным, что не могло не тронуть Гузееву. В своем посте в социальных сетях она с радостью поделилась фотографиями новой семьи и котенка, назвав их своими "родственниками". "Отпуск мой болгарский подходит к концу. Вот мы сейчас сидим обедаем с абсолютно замечательной семьей. Я обожаю этих людей, они теперь мои крестники", — написала телеведущая.

Лариса выразила свою благодарность Юле, одной из новых владельцев котенка, за то, что она "выдернула ее из толпы своим цепким взглядом". Эта фраза подчеркивает, насколько важны человеческие связи и как иногда простое взаимодействие может привести к чему-то большему. Гузеева пожелала новой семье счастья и долгих лет совместной жизни с их новым пушистым членом.

Интересно, что в Болгарии этим летом отдыхала и коллега Гузеевой — Лера Кудрявцева. Она также наслаждалась временем на черноморском курорте в компании дочери и близких подруг. Однако Лера не взяла с собой мужа, что говорит о том, что их отношения пока не восстановились до прежнего уровня. Это подчеркивает разницу между подходами двух телеведущих к отдыху и личной жизни.