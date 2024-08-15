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Четверг 15 августа

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Гузеева перед возвращением в Россию отдала свою малышку чужим людям

Гузеева перед возвращением в Россию отдала свою малышку чужим людям
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Телеведущая Лариса Гузеева снова привлекла внимание общественности. Артистка поделилась радостной новостью о том, что ей удалось найти новый дом для приблудного котенка.

Ведущая шоу "Давай поженимся!" наслаждается отдыхом в Болгарии, где проводит большую часть лета в своих уютных апартаментах на побережье Черного моря. Этот отпуск стал не только возможностью отдохнуть от суеты, но и шансом сделать доброе дело.

Перед своим возвращением в Россию, Лариса решила помочь беззащитному животному, которое оказалось на улице. Она активно искала людей, готовых взять малышку к себе, используя свои соцсети для распространения информации. Гузеева предложила потенциальным владельцам не только пушистого питомца, но и возможность личной встречи с ней. Это необычное предложение привлекло внимание многих, и вскоре ей удалось найти идеальную семью для котенка.

Счастливые новые владельцы — муж с женой, которые сразу же откликнулись на призыв телеведущей. Они проявили заботу и любовь к животным, что не могло не тронуть Гузееву. В своем посте в социальных сетях она с радостью поделилась фотографиями новой семьи и котенка, назвав их своими "родственниками". "Отпуск мой болгарский подходит к концу. Вот мы сейчас сидим обедаем с абсолютно замечательной семьей. Я обожаю этих людей, они теперь мои крестники", — написала телеведущая.

Лариса Гузеева. Фото: Феликс Грозданов

Лариса выразила свою благодарность Юле, одной из новых владельцев котенка, за то, что она "выдернула ее из толпы своим цепким взглядом". Эта фраза подчеркивает, насколько важны человеческие связи и как иногда простое взаимодействие может привести к чему-то большему. Гузеева пожелала новой семье счастья и долгих лет совместной жизни с их новым пушистым членом.

Интересно, что в Болгарии этим летом отдыхала и коллега Гузеевой — Лера Кудрявцева. Она также наслаждалась временем на черноморском курорте в компании дочери и близких подруг. Однако Лера не взяла с собой мужа, что говорит о том, что их отношения пока не восстановились до прежнего уровня. Это подчеркивает разницу между подходами двух телеведущих к отдыху и личной жизни.

Телеграм канал

15 августа 2024, 21:12
Лариса Гузеева. Фото: Феликс Грозданов
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

Лариса Гузеева была одной из самых красивых актрис.
Актрису прославила главная роль в фильме "Жестокий романс".
Гузеева смело соглашалась на любые эксперименты со внешностью.
Однако неизменно выглядела великолепно.
Сейчас Ларисе 59 лет.
Актриса сильно изменилась, но артистизма не растеряла.
Лариса все так же готова к любым преображениям.
Гузеева настоящая дива на Первом канале.

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