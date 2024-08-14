"Дом-2" в шоке от Агаповой: "Флирт – это нормально!"

Агапова вызвала бурю эмоций среди участников проекта, поддержав невесту, которая продолжала флиртовать с мужчинами даже после получения предложения руки и сердца.
"Пока женщина не находится в браке, она имеет право флиртовать и выбирать, с кем хочет", – заявила Елена, вызвав волну недовольства среди мужчин проекта. Ведь тут речь о полигамности, которая не всем нравится!
Но настоящий шок случился, когда Агапова заявила, что парень приносил удовольствие девушкам на проекте, и что это прекрасно! Ведущий шоу не смог устоять и решил записаться на прием к Елене, чтобы узнать подробнее о секретах счастья в интимной сфере.
Что же произойдет дальше? Остается только следить за развитием событий в "Доме2", где Агапова вполне может внести свои коррективы в отношения участников и перевернуть традиционные представления о любви и сексуальности.