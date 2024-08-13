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Вторник 13 августа

17:24Из Москвы в Курскую область отправился второй гуманитарный конвой "Единой России" 17:13"Теперь я богатая": на Наталью Штурм обрушилось наследство 17:08"Артистов за умных никогда не считали": Назаров приложил предателей России 17:01Почему Бузова так тщательно скрывает личность нового любовника 15:56Обобрали и оболгали: ставшая жертвой мошенников Долина сделала заявление 15:40Адвокат Жорин о дальнейшем положении квартиры Долиной: Деньги вряд ли получится вернуть 14:31Какие мероприятия форума-фестиваля "Москва 2030" можно посетить на этой неделе 14:28Куда сходить в Москве и России: афиша с 17 по 24 августа 14:05Ларису Долину развели мошенники: она лишилась жилья 12:17Москвичи могут пожертвовать городские баллы на помощь жителям Курской области 12:07Тест: В каких советских фильмах снимались эти животные 11:10Софию Каштанову засняли в компании атлетичного красавца в шикарном отеле 10:51Перепуганной Водонаевой жених угрожал пистолетом: пришлось отдать все 10:05Долина публично набросилась на поклонника в ответ на критику 09:50"Выпивала с 11 лет": Катя Семенова чудом избежала женской колонии 08:43Подольская сбежала от мужа и сына в другую страну 06:14Влияние неправильного прикуса на артикуляцию и дикцию 03:08Астролог раскрыла, почему Анастасия Заворотнюк согласилась на роль знаменитой няни 00:12Последний шанс: Меладзе может возобновить концерты в России 22:02У летевшей разводиться с мужем Седоковой случился форс-мажор 21:12"Какой ужас": ошарашенная публика открыла рот при виде запевшей вживую Семенович 21:10Пересадки на метро и МЦД: как будет работать ВСМ-1 в Москве 20:24Кардинально изменившаяся дочь Орбакайте вызвала беспокойство у россиян 20:09Спортивный комплекс с бассейном и манежем возведут в районе Коньково 19:17Нажившая серьезные проблемы Собчак готовится защищаться в суде 19:09На чем на самом деле держится роман Бородиной и звезды шоу "Последний герой" 19:021,5 километра новых труб: модернизация газовой инфраструктуры в Савеловском районе 18:1082-летний Лещенко жестко высказался о поразившей его омерзительной вакханалии 18:04Погружение в историю: аудиогиды по усадьбам Басманного района 17:03В громкий инцидент с Галкиным* внезапно вмешался Пригожин 17:01Археологические находки сезона в Новой Москве: раскрывая тайны прошлого 16:10Москва готовит увлекательную программу по финансовой грамотности для юных горожан 15:33Названа причина краха романа Бородиной со звездой шоу "Последний герой" 14:02Тест: Сможешь узнать советский фильм по платью героини? 14:00"Чтоб глаз горел": Лолита объяснила свое появление на сцене нетрезвой 13:54"Москва 2030" подстегивает развитие внутреннего туризма – эксперт 13:05Заболевшая онкологией Светлана Светличная не будет лечиться 12:50В штабах "Москва помогает" идет сбор помощи для жителей Курской области 11:43Эксперт заявила о важности акции "Миллион призов" для благотворительности 11:01Бузова показала нового возлюбленного: поклонники уже знают имя 10:35"Нет желания": Ирина Лачина объяснила отказ от жизни напоказ в социальных сетях 09:58Максима Галкина* публично опозорили и "похоронили" заживо 08:59Обманутая мужем Алсу нуждается в деньгах 08:16Звездная пара: 41-летняя Стоцкая очаровала всех красивым молодым возлюбленным 04:39Не навреди: 7 правил делового общения в мессенджере 01:27Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли призналась, из-за чего на самом деле покинула сериал 21:24Не успевшая выйти замуж Леди Гага делит имущество со своим избранником 18:27Сын Трампа обещал изгнать принца Гарри и его жену из США 15:21Тест по советскому фильму "Я шагаю по Москве" 12:17Артемий-Добровлад и Луна: как российские звезды называют своих детей
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"Теперь я богатая": на Наталью Штурм обрушилось наследство

"Теперь я богатая": на Наталью Штурм обрушилось наследство
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На певицу Наталью Штурм навалилось бремя забот.

В начале 2024 года Наталья Штурм пережила трагедию – скончалась ее мать Елена Константиновна. Родительница умерла на руках артистки. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная атеросклеротическим кардиосклерозом. О диагнозе матери певица ничего не знала, поэтому информация в документах о смерти стала для нее потрясением.

После кончины родительницы Наталье Штурм пришлось ухаживать сразу за несколькими могилами. По словам исполнительницы хита "Школьный роман", забота о последнем пристанище усопших, которые были дороги ее матери, легла на ее плечи. В недавней публикации в популярной социальной сети артистка написала: "Теперь я стала богатой наследницей трех кладбищ".

Также Наталья Штурм не сочла неуместным пошутить на столь безрадостную тему. Она обратилась к певцу Прохору Шаляпину, попросив его не брать во внимание озвученную ею информацию. "Не читай", – посмеялась артистка, вероятно, намекнув на интерес артиста к богатым наследницам и встречам с ними на кладбищах.

Ранее Наталья Штурм сообщила об ухудшении здоровья. Певица рассказала, что у нее очень низкое артериальное давление. С такими показателями велика вероятность возникновения обморочного состояния. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

Телеграм канал

13 августа 2024, 17:13
Наталья Штурм. Фото: соцсети
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Фоторепортаж

От Толкалиной до Тодоренко: страшно красивые иконы шоу-бизнеса

Любовь Толкалина. Фото: соцсети
Наталья Штурм. Фото: соцсети
Ольга Серябкина. Фото: соцсети
Екатерина Андреева. Фото: соцсети
Ида Галич. Фото: соцсети
Регина Тодоренко. Фото: соцсети

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