Ургант решил вернуться на сцену после долгого молчания: где и как это произойдет

После длительного отсутствия на сцене и в эфире, Иван Ургант снова появится на публике. Телеведущий выступит под сценическим псевдонимом Гриша Ургант на благотворительном фестивале "Антон тут рядом" в Санкт-Петербурге.



Событие стало настоящей сенсацией, ведь за последние годы имя Ивана Урганта стало менее заметным в медийном пространстве. Фестиваль, посвященный помощи детям и взрослым с аутизмом, отмечает свой юбилей — десять лет.

В рамках мероприятия зрителей ожидает выступление множества российских артистов, но именно участие Гриши Урганта вызывает особый интерес. Организаторы фестиваля описывают его как "певца, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый". Это подчеркивает уникальность и загадочность его возвращения на сцену, которое может стать знаковым для многих поклонников.

Иван Ургант планировал провести сольный концерт в Москве в 2022 году, но из-за различных обстоятельств мероприятие сначала перенесли, а затем отменили. Теперь его возвращение на сцену через псевдоним Гриша Ургант может стать началом новой главы в карьере телеведущего. Многочисленные поклонники ждут его возвращения с нетерпением, надеясь на новые музыкальные проекты и яркие выступления.

Недавно продюсер Иосиф Пригожин также высказался о возвращении Урганта на телевидение. Он отметил, что программа "Вечерний Ургант" была гармоничной частью эфира Первого канала и выразил надежду на то, что телеведущий вернется к своей привычной деятельности. В то же время участие в фестивале может стать первым шагом к восстановлению его публичного имиджа и возвращению к активной творческой жизни.