Успенская публично открестилась от Киркорова: Прощать больше не стоит

Любовь Успенская отказывается общаться с Филиппом Киркоровым.

Певица Любовь Успенская на фоне суда с Филиппом Киркоровым заявила, что не намерена больше общаться с поп-королем российской эстрады. Она публично открестилась от исполнителя и добавила, что идти на примирение не готова.

Несмотря на разговоры о дружбе артистов, Успенская призналась, что никогда не считала Филлипа даже приятелем. У нее и так достаточно друзей. Звезда шансона добавила, что Киркоров сам навязывался к ней в товарищи.

"Они все время навязывались. Я их прощала. Но теперь поняла, что прощать больше не стоит", — выдала певица.

Напомним, Любовь Успенская подала судебный иск на Филиппа Киркорова из-за того, что артист в одном из своих интервью назвал ее "попрошайкой". Правозащитник певицы приложил к иску результаты филологической экспертизы, согласно которой исполнитель хита "Цвет настроения синий" хотел унизить звезду шансона и опорочить ее честь. За это певица потребовала от певца 10 млн рублей моральной компенсации. Заседание суда назначено на начало августа.

