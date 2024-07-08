Вышедшая на сцену Ольга Бузова случайно скомпрометировала себя

Поющая телеведущая Ольга Бузова явно не была готова к такому.

Ольга Бузова неоднократно признавалась, что с детства мечтала стать артисткой, записывать свои песни и выступать перед большой публикой. Ее желание исполнилось лишь спустя 12 лет после появления в реалити-шоу "Дом-2". После скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым телезвезда твердо решила, что будет покорять музыкальный Олимп.

К сегодняшнему дню Ольга Бузова, записавшая три альбома, имеет армию поклонников, поэтому считается одной из самых востребованных артисток. При этом поющая телеведущая не может похвастаться хорошими вокальными данными, и она это понимает, поэтому выступает исключительно под фонограмму.

Но недавно Ольга Бузова скомпрометировала себя. Поющая телеведущая вышла на сцену, чтобы исполнить свою песню под "плюс". Однако звукорежиссёр по ошибке включил "минусовку". В результате, когда артистка начала петь, зрители услышали ее голос вживую — необработанный и не попадающий в ноты.

Но почти моментально Ольга Бузова попросила команду остановить звуковое сопровождение и решить проблему. Пока телезвезда ждала фонограмму, поклонники поддерживали ее, скандируя имя. Знаменитость даже успела сделать несколько снимков с фанатами.