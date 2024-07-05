"Вы конченые!": Кудрявцева сорвалась на мат из-за наглой лжи

Телеведущая Лера Кудрявцева прервала молчание на фоне госпитализации своего друга, журналиста и шоумена Отара Кушанашвили.

Отар Кушанашвили две недели находится в стенах больницы из-за ряда диагнозов – непроходимости кишечника, злокачественной опухоли и перитонита. Шоумен перенес два хирургических вмешательства – чистку организма и резекцию желудка. Впереди его ждут еще две операции, связанные с удалением новообразования. Всё это время в публичном пространстве многие люди выражали журналисту свою поддержку. И лишь его подруга Лера Кудрявцева хранила молчание, отказавшись от высказываний на эту тему в соцсетях.

Позиция телеведущей очень удивила общественность, поскольку раньше она без особого повода выражала свои чувства к Кушанашвили. Сам же Отар дал понять, что вовсе не обижается на Кудрявцеву. Мол, та вольна делать или не делать все что хочет. Но в конечном итоге обвинения в безразличии к страданиям друга вынудили Кудрявцеву сделать ряд заявлений.

Под недавней публикацией Отара Кушанашвили в популярной социальной сети Лера Кудрявцева назвала выродками тех, кто подозревал ее в безразличии к болезни друга. "Вы конченые ублюдки, интересанты, которым по*** на Отара", – написала телезвезда. Она объяснила, что не стала высказываться в публичном пространстве о текущем положении дел из-за шока, который она испытывает после тревожных сообщений. По словам знаменитости, она денно и нощно следит за новостями из больницы, где находится журналист, и посылает лучи поддержки.