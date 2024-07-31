Харламов откровенно заговорил о личном и назвал причину брака с Ковальчук

Гарик Харламов недавно открылся в интервью с новой стороны. Комик рассказал о своем браке с актрисой Екатериной Ковальчук.



Для 43-летнего артиста это третий брак, и он не скрывает, что женился на Ковальчук отнюдь не случайно. По его словам, одной из основных причин, побудивших его сделать этот шаг, стало нежелание оставаться "бобылем".

Знакомство Гарика и Екатерины произошло во время съемок сериала "Гусар", где между ними возникла искра. С тех пор их отношения стали развиваться стремительно, и звезды начали чаще появляться вместе на светских мероприятиях, демонстрируя свою любовь и поддержку друг другу. Гарик отмечает, что отношения с Екатериной кардинально изменили его жизнь. Он чувствует себя более счастливым и уверенным, чем когда-либо.

В интервью Харламов сообщил, что они с Екатериной смогли построить совместный быт, несмотря на плотные графики обоих. Это требует немало усилий, но они научились находить время друг для друга, что делает их отношения еще более крепкими. Особенно юмориста радуют кулинарные способности его супруги — она с удовольствием готовит и накрывает на стол даже в праздничные дни. Это создает атмосферу уюта и тепла в их доме.

Гарик также откровенно признался, что не испытывает страха перед третьим браком. Напротив, он ощущает радость и счастье от того, что нашел родственную душу в столь зрелом возрасте. "Наоборот, счастье. Что, бобылем ходить до конца дней? Вообще не хочется. Одному остаться страшно", — заявил он.